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مصر وقطر تستأنفان الرحلات الجوية بينهما بعد توقف 3 سنوات

وصلت إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، أولى طائرات مصر للطيران
وصلت إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، أولى طائرات مصر للطيران
19/1/2021-|آخر تحديث: 19/1/202102:37 PM (مكة المكرمة)

استأنفت مصر وقطر الرحلات الجوية بين البلدين بعد أكثر من ثلاث سنوات.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى مصر مع رحلات يومية إلى مطار القاهرة الدولي.

وقالت – في حسابها على تويتر – إنها تسيّر رحلاتها اليومية إلى القاهرة على متن أسطول من طائرات بوينغ 787 دريملاينر.

وأشارت إلى أنه بعد استئناف الرحلات إلى القاهرة، ستعاود تشغيل رحلاتها إلى مطار الإسكندرية الدولي في مصر اعتباراً من 25 يناير/كانون ثاني 2021، موضحة أنها ستسير رحلة يومياً إلى القاهرة ورحلتين أسبوعياً إلى الإسكندرية.

وبحسب صحف محلية، فقد وصلت أمس الإثنين رحلة الخطوط القطرية رقم QR1301، القادمة من الدوحة على متنها قرابة 100 راكب.

كما غادرت الرحلة القطرية رقم QR1032  مطار القاهرة في طريق العودة إلى الدوحة وعلى متنها 120 راكبا.

وفي وقت سابق من صباح أمس الاثنين وصلت إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، أولى طائرات مصر للطيران وعلى متنها 38 راكبا، وذلك بعد قرار سلطة الطيران المدني برفع حظر الطيران.

كما استقبل مطار القاهرة مساء الإثنين، أولى رحلات مصر للطيران المنتظمة القادمة من الدوحة، على متنها 91 راكبا

في 12 يناير/كانون ثان الجاري، أعلنت مصر رفع الحظر عن رحلات شركات الطيران القطرية المفروض منذ أكثر من 3 سنوات، عقب إتمام المصالحة الخليجية بين الرباعي العربي (القاهرة، والرياض وأبو ظبي والمنامة) والدوحة.

كما جاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر، عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية.

وتقاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين والقطريين مع الحدث مرحبين به، وبانتهاء الحصار.

المصدر : الجزيرة مباشر

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