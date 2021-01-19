البث الحي
سياسة|اليونان

“علماء المسلمين” يطالب رئيس أساقفة اليونان باعتذار رسمي للإسلام

رئيس أساقفة اليونان أيرونيموس (مواقع إنترنت)
رئيس أساقفة اليونان أيرونيموس (مواقع إنترنت)
19/1/2021-|آخر تحديث: 19/1/202108:05 PM (مكة المكرمة)

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، رئيس أساقفة اليونان أيرونيموس بتقديم “اعتذار رسمي” للإسلام، وليس مجرد توضيح غير مقبول.

وندد الاتحاد بشدة في بيان، موقع من الأمين العام علي القره داغي، “بتصريحات رئيس أساقفة اليونان، الذي هاجم فيها الإسلام هجوما ظالما متناسيا رحمة الإسلام وما قدمه من علوم للبشرية جمعاء”.

وطالب رئيس أساقفة اليونان بتقديم “اعتذار الرسمي للإسلام والمسلمين وليس مجرد توضيح غير مقبول تقليدا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

وقال البيان إن تصريحات رئيس أساقفة اليونان “لا تخدم المجتمعات الإنسانية، وتنبع عن حقد دفين وتؤكد على جهل رئيس الأساقفة بالإسلام جهلا مركبا”.

وأضاف أن “الإسلام أكد على أن يبدأ المسلم حياته وتصرفاته باسم الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، حيث يفتتح القرآن بــ (بسم الله الرحمن الرحيم) وتبدأ أول سورة بالأمر بالقراءة وكرامة الإنسان”.

وأوضح البيان أن “الإسلام هو أول من شرع دستور المعاشية بين المسلمين وبقية أتباع الأديان كما سمح بحرية العبادة لجميع الناس، بل حافظ على ممتلكاتهم”، حسب البيان ذاته.

وأثارت تصريحات رئيس أساقفة اليونان أيرونيموس، الأحد الماضي، غضبا واسعا في العالم العربي والإسلامي بعد ان تضمنت إساءات للإسلام والمسلمين.

وقال إيرونيموس في حديثه لقناة “أوبن تي في” بشأن حرب الاستقلال اليونانية، إن “الإسلام وأتباعه ليسوا دينا، بل حزب سياسي طموح وأناس حرب توسعيون، هذه خصوصية الإسلام، وتعاليم (الرسول) محمد (صلى الله عليه وسلم) تدعو إلى ذلك”، على حد زعمه.

وبعد أن تصاعدت الضغوط عليه، زعم إيرونيموس أنه كان يقصد “المتشددين”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

مصر: استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وزير الخارجية المصري سامح شكري (رويترز)

مرشح بايدن للخارجية لا يستبعد فرض عقوبات على تركيا

أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية (ر ويترز)

حذاء كامالا هاريس يسبب إحراجا لمجلة الموضة الشهيرة “فوغ”

نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس

” الكراتين” تتسبب في طرد برلماني مصري! (فيديو)

لحظة طرد النائب محمد عبد العليم داود من البرلمان المصري (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

ابنة ترمب تعلن خطوبتها في آخر ليلة لوالدها بالبيت الأبيض

تيفاني ترمب وخطيبها مايكل في البيت الأبيض (موافع التواصل)

فنان برازيلي يرسم رونالدينيو بأول حرف من اسمه والرقم 10 فقط (فيديو)

نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو (رويترز)

تقرير: ترمب يؤسس حزبا سياسيا جديدا

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب أثناء مغادرته البيت الأبيض (ر ويترز)

إيران تفرض عقوبات على ترمب وعدد من وزرائه

الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب ((أرشيفية) غيتي)