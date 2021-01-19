“علماء المسلمين” يطالب رئيس أساقفة اليونان باعتذار رسمي للإسلام

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، رئيس أساقفة اليونان أيرونيموس بتقديم “اعتذار رسمي” للإسلام، وليس مجرد توضيح غير مقبول.

وندد الاتحاد بشدة في بيان، موقع من الأمين العام علي القره داغي، “بتصريحات رئيس أساقفة اليونان، الذي هاجم فيها الإسلام هجوما ظالما متناسيا رحمة الإسلام وما قدمه من علوم للبشرية جمعاء”.

وطالب رئيس أساقفة اليونان بتقديم “اعتذار الرسمي للإسلام والمسلمين وليس مجرد توضيح غير مقبول تقليدا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

وقال البيان إن تصريحات رئيس أساقفة اليونان “لا تخدم المجتمعات الإنسانية، وتنبع عن حقد دفين وتؤكد على جهل رئيس الأساقفة بالإسلام جهلا مركبا”.

وأضاف أن “الإسلام أكد على أن يبدأ المسلم حياته وتصرفاته باسم الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، حيث يفتتح القرآن بــ (بسم الله الرحمن الرحيم) وتبدأ أول سورة بالأمر بالقراءة وكرامة الإنسان”.

وأوضح البيان أن “الإسلام هو أول من شرع دستور المعاشية بين المسلمين وبقية أتباع الأديان كما سمح بحرية العبادة لجميع الناس، بل حافظ على ممتلكاتهم”، حسب البيان ذاته.

أدين بشدة هذا الكلام العابث من رئيس أساقفة اليونان وأدعوه للاعتذار الصريح والصحيح من المسلمين وأن يتعرف على الدين الإسلامي

يا كبير الأساقفة تعلم قبل أن تتكلم كي لا تظلم وتندم

ولا يليق بك أن تكون عوداً من عيدان الفتنة

الصغار والسفهاء فقط من يعبثون ولا يُقَدِّرُونَ عواقب أفعالهم ! pic.twitter.com/Pp0tNowOxG — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) January 19, 2021

وأثارت تصريحات رئيس أساقفة اليونان أيرونيموس، الأحد الماضي، غضبا واسعا في العالم العربي والإسلامي بعد ان تضمنت إساءات للإسلام والمسلمين.

وقال إيرونيموس في حديثه لقناة “أوبن تي في” بشأن حرب الاستقلال اليونانية، إن “الإسلام وأتباعه ليسوا دينا، بل حزب سياسي طموح وأناس حرب توسعيون، هذه خصوصية الإسلام، وتعاليم (الرسول) محمد (صلى الله عليه وسلم) تدعو إلى ذلك”، على حد زعمه.

وبعد أن تصاعدت الضغوط عليه، زعم إيرونيموس أنه كان يقصد “المتشددين”.