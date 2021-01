خوفا من تأثر السياحة.. سويسرا تدعو مواطنيها لرفض استفتاء منع الحجاب والنقاب

دعت الحكومة السويسرية مواطنيها لرفض مشروع قانون سيُطرح للاستفتاء يوم السابع من مارس/ آذار بحظر تغطية الوجه بالكامل باستخدام البرقع أو النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات قائلة إن الخطوة ستضر بالسياحة.

وبموجب نظام الديمقراطية المباشرة المتبع في سويسرا، يُحال أي اقتراح بتعديل الدستور إلى تصويت شعبي إذا جمع أنصاره أكثر من 100 ألف توقيع.

وفي عام 2009، أيد الناخبون السويسريون اقتراحا بحظر بناء المآذن الجديدة.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الثلاثاء “قلة قليلة في سويسرا ترتدي ما يغطي الوجه بالكامل”.

وأضاف “الحظر على مستوى البلاد سيقوض سيادة المحليات ويضر بالسياحة ولن يكون نافعا لفئات معينة من النساء”.

وأشار البيان إلى أن أغلب من يغطين وجوههن بالكامل سائحات يقضين فترات وجيزة في البلاد.

وتظهر إحصاءات رسمية أن المسلمين يمثلون حوالي 5% فقط من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة.

وفي نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2015 وافقت حكومة تيتشينو المحلية في سويسرا على استفتاء يحظر ارتداء النقاب والبرقع في المتاجر أو المطاعم أو المباني العامة.

Good news! #Niqab & #Burka banned in Switzerland after overwhelming vote to #BanTheBurka. Niqabis face £6,500 fine. https://t.co/uAdNwKj8W7

— Tarek Fatah (@TarekFatah) November 30, 2015