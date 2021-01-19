إيران تبدأ تدريبات بقوات خاصة قرب مدخل الخليج

بدأت قوات خاصة وقوات مظلات تابعة للجيش الإيراني تدريبات قرب مدخل الخليج اليوم الثلاثاء آخر أيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي قوات مظلات تهبط خلف خطوط عدو وهمي قرب ميناء جاسك على خليج عمان وتجهز لهجمات بقاذفات صواريخ.

وقال الجنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي “تظهر المناورات الحربية الأخيرة للأعداء استعداد الشعب الإيراني للدفاع عن استقلاله وسلامة أراضيه”. وأضاف “إصبعنا على الزناد باسم شعبنا”.

كان الحرس الثوري قد أطلق الأسبوع الماضي صواريخ باليستية بعيدة المدى على سفن حربية لعدو وهمي في المحيط الهندي واختبر طائرات مسيرة محلية الصنع في منطقة صحراء وسط إيران.

واختبرت إيران يوم الأربعاء صواريخ بحرية قصيرة المدى في الخليج كما شاركت في تدريبات أجريت هذا الشهر مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة المنتجة محليا.

وتملك إيران واحدا من أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط وتعتبره قوة للردع والرد على الولايات المتحدة وأعدائها الآخرين في حالة نشوب حرب.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، أجرت إيران تدريبات هجومية عبر مئات من الطائرات المسيرة في محافظة سمنان.

ولحقت هذه التدريبات بمناورات بال

سفن الحربية والغواصات والصواريخ في منطقة واسعة غطت بحر العرب والمحيط الهندي في 13 من الشهر ذاته.

والجمعة، انطلقت مناورات الرسول الأعظم-15 في صحراء كوير وسط البلاد، عبر إطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى ضد أهداف افتراضية.

أطلق الجيش الإيراني صاروخًا خلال المناورات (رويترز)

والسبت الماضي (16 يناير/كانون الثاني) أطلق الحرس الثوري صواريخ باليستية بعيدة المدى على أهداف افتراضية على بعد 1800 كم بالمحيط الهندي في إطار المناورات، واختبر خلالها الصواريخ الباليستية سجّيل وعماد وقدير.

ووقعت مواجهات من آن لآخر بين الجيش الإيراني والقوات الأمريكية في الخليج منذ عام 2018 عندما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران وأعاد فرض عقوبات صارمة عليها.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران التزامها الشديد به.