قبل ساعات من تنصيب بايدن.. حريق قرب الكونغرس (فيديو)

قالت الشرطة المكلفة بحراسة مجمع الكونغرس (الكابيتول) إنه تم إغلاق المبنى مؤقتا، الاثنين، بعد تحذيرات متكررة إثر اندلاع حريق قريب، مما يبرز حالة القلق الأمني قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال جهاز الخدمة السرية على تويتر إنه “لا تهديد على الجماهير”.

Public safety and law enforcement responded to a small fire in the area of 1st and F streets SE, Washington, D.C. that has been extinguished. Out of an abundance of caution the U.S. Capitol complex was temporarily shutdown. There is no threat to the public. pic.twitter.com/kQfAI4NxNK — U.S. Secret Service (@SecretService) January 18, 2021

وذكرت شرطة الكابيتول في بيان أنه تم نصح أعضاء الكونغرس وموظفيه بالتزام أماكنهم بينما يجري تحري الأمر.

وقالت إدارة الإطفاء على تويتر إن فرقها أخمدت حريقا في مكان مفتوح قرب مجمع الكابيتول، مشيرة إلى أنه “لا توجد إصابات”.

وذكرت تقارير أن حريقا اندلع في خيمة للمشردين قرب مجمع الكونغرس.

وأضافت أن الحريق اندلع فيما كان يتم إجراء تدريب على مراسم تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

وأوضحت أنه تم إدخال كل المشاركين في التدريب على مراسم التنصيب ممن كانوا خارج الكابيتول إلى داخل المبنى.

ومن المقرر تنصيب بايدن يوم الأربعاء.