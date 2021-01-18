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قبل ساعات من تنصيب بايدن.. حريق قرب الكونغرس (فيديو)

نشرت السلطات المئات من قوات الحرس الوطني لتأمين مراسم تنصيب بايدن (رويترز)
نشرت السلطات المئات من قوات الحرس الوطني لتأمين مراسم تنصيب بايدن (رويترز)
18/1/2021

قالت الشرطة المكلفة بحراسة مجمع الكونغرس (الكابيتول) إنه تم إغلاق المبنى مؤقتا، الاثنين، بعد تحذيرات متكررة إثر اندلاع حريق قريب، مما يبرز حالة القلق الأمني قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال جهاز الخدمة السرية على تويتر إنه “لا تهديد على الجماهير”.

وذكرت شرطة الكابيتول في بيان أنه تم نصح أعضاء الكونغرس وموظفيه بالتزام أماكنهم بينما يجري تحري الأمر.

وقالت إدارة الإطفاء على تويتر إن فرقها أخمدت حريقا في مكان مفتوح قرب مجمع الكابيتول، مشيرة إلى أنه “لا توجد إصابات”.

وذكرت تقارير أن حريقا اندلع في خيمة للمشردين قرب مجمع الكونغرس.

وأضافت أن الحريق اندلع فيما كان يتم إجراء تدريب على مراسم تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

وأوضحت أنه تم إدخال كل المشاركين في التدريب على مراسم التنصيب ممن كانوا خارج الكابيتول إلى داخل المبنى.

ومن المقرر تنصيب بايدن يوم الأربعاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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