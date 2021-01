قبل ساعات من تنصيب بايدن.. حريق قرب الكونغرس (فيديو)

قالت الشرطة المكلفة بحراسة مجمع الكونغرس (الكابيتول) إنه تم إغلاق المبنى مؤقتا، الاثنين، بعد تحذيرات متكررة إثر اندلاع حريق قريب، مما يبرز حالة القلق الأمني قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال جهاز الخدمة السرية على تويتر إنه “لا تهديد على الجماهير”.

Public safety and law enforcement responded to a small fire in the area of 1st and F streets SE, Washington, D.C. that has been extinguished. Out of an abundance of caution the U.S. Capitol complex was temporarily shutdown. There is no threat to the public. pic.twitter.com/kQfAI4NxNK

— U.S. Secret Service (@SecretService) January 18, 2021