مصر.. توقف قطار لخروج عربة عن القضبان بمحطة طنطا (فيديو)

قالت وسائل إعلام مصرية حكومية إن قطار ركاب خرج عن مساره مساء أمس في شمالي البلاد، ما تسبب في تعطل حركة السير لساعات.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن محطة السكة الحديد في مدينة طنطا بدلتا مصر شهدت خروجا مفاجئا عن القضبان لقطار ركاب بين القاهرة والإسكندرية، ما أدى إلى توقف القطار.

ونشرت الصحيفة الحكومية صورا للقطار، في وقت أعلنت صحف حكومية عن لقاء السيسي مع مسؤولي شركة سيمنز الألمانية لإنشاء قطار كهربائي سريع بتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه (23 مليار دولار) يربط مدينة العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي مدن تحظى بمشروعات اقتصادية وتجارية كبرى للجيش المصري دون كثافة سكانية.

وأثار مشروع القطار الكهربائي بهذه التكلفة الضخمة استغراب مقربين من النظام المصري بينهم رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس.

وغرد ساويرس على حسابه على موقع تويتر قائلا “حد فاهم القطار السريع ده ليه من عين السخنة للعلمين؟ مش من القاهرة مثلا او الغردقة”؟

حد فاهم القطار السريع ده ليه من عين السخنة للعلمين … مش من القاهرة مثلا او الغردقة ؟ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 16, 2021

وأثارت تصريحات ملياردير بحجم ساويرس وقربه من النظام جدلا كبيرا، ما دفع وزير النقل كامل الوزير، القادم من الجيش المصري للوزارة بأوامر من السيسي، إلى الرد على ساويرس في تصريحات تلفزيونية.

وكان السيسي قد رفض في تصريحات له عام 2017 إنفاق 10 مليارات جنيه (نحو 650 مليون دولار) لإصلاح خطوط السكك الحديدية، قائلا إنه يمكن وضع تلك الأموال في البنك والحصول على فوائد منها بدلا من إنفاقها في إصلاح قطاع السكة الحديد. وطالب السيسي وزير النقل برفع سعر التذكرة لتمويل هذا التطوير من جيوب المصريين.