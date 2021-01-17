بايدن يستعد لتوقيع أوامر تنفيذية بعد تنصيبه مباشرة.. ما هي؟

قال مسؤول أمريكي بارز في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الرئيس الديمقراطي يعتزم إصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية فور تنصيبه الأربعاء المقبل بينها السماح بدخول رعايا الدول الإسلامية للولايات المتحدة.

وأوضح رون كلاين الذي اختاره بايدن لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض، أن الأوامر التنفيذية تتعلق بالتصدي لجائحة وباء فيروس كورونا وتدهور الاقتصاد الأمريكي واللامساواة العرقية والتغير المناخي.

وسيوقع بايدن الأربعاء عقب حفل التنصيب أوامر تنفيذية لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية المناخ الموقعة في باريس ويلغي قرارا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب يحظر دخول رعايا دول إسلامية الأراضي الأمريكية.

وقال كلاين إن “كل هذه الأزمات تتطلب تحركا عاجلا”، موضحا أن بايدن سيوقع “نحو 12” أمرا تنفيذيا الأربعاء عقب حفل التنصيب.

وقال كلاين إن “الرئيس المنتخب بايدن سيتخذ في الأيام العشرة الأولى من ولايته تدابير حاسمة للتصدي لهذه الأزمات الأربع، ولتجنيب البلاد أضرارا طارئة لا يمكن إصلاحها، ولاستعادة أمريكا مكانتها في العالم”.

سياج أمني يحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي بعد أيام من اقتحام أنصار ترمب للمبنى (رويترز)

يوم التنصيب

وحشدت السلطات الأمنية عناصر الشرطة في كل أنحاء الولايات المتحدة استعدادا ليوم التنصيب.

ويرث بايدن مجموعة من التحديات الكبرى بعد توليه الرئاسة خلفا للرئيس الجمهوري ترمب الذي أحدث انقساما غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

وتتجه الولايات المتحدة سريعا نحو تسجيل 400 ألف وفاة بمرض “كوفيد-19” الناجم عن فيروس كورونا، وأكثر من مليون إصابة أسبوعيا، مع تفش للفيروس خارج السيطرة.

ويرزح الاقتصاد تحت وطأة تداعيات الجائحة التي تسببت بإلغاء عشرة ملايين وظيفة، كما يواجه المستهلكون الأمريكيون والشركات صعوبات معيشية.

وكشف بايدن النقاب قبل أيام عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار عبر تقديمات مالية وغيرها من المساعدات، وهو يعتزم تسريع حملة التلقيح المتعثرة ضد كوفيد-19.

وحولت سلطات واشنطن العاصمة الأمريكية في الأيام الماضية منطقة أمنية ونشرت حواجز إسمنتية وأسلاكا شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونغرس الذي تعرض في 6 يناير/كانون الثاني لعملية اقتحام نفذها مناصرون لترمب.

وتخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد.

وحشد عناصر من الحرس الوطني في ولايات عدة، ووُضعت أسوار في محيط عدد من البرلمانات المحلية، كما حصل في كاليفورنيا ومينيسوتا.

وغالبا ما تكون مراسم التنصيب مناسبة لتدفق مئات ملايين الأمريكيين إلى العاصمة لحضور الحفل الذي يقام في الباحة الخارجية لمبنى الكابيتول.

لكن سيكون للمراسم هذا العام طعم خاص إذ ستكون الباحة الخارجية الكبيرة أمام الكونغرس مغلقة أمام العامةK ولن يُسمح إلا لحاملي التصاريح بدخول المنطقة حيث ينتشر آلاف العسكريين، في وقت يُرجح أن يفوق عدد العسكريين الذين يُسيرون دوريات في العاصمة أعداد الحاضرين في الباحة.