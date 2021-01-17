البث الحي
سياسة

السلطات المصرية تفرج عن صياد فلسطيني قتلت شقيقيه واحتجزته منذ 4 أشهر

ياسر بين والديه (موافع التواصل)
ياسر بين والديه (موافع التواصل)
17/1/2021-|آخر تحديث: 18/1/202101:58 PM (مكة المكرمة)

أفرجت السلطات المصرية، مساء الأحد، عن صياد فلسطيني احتجزته قبل أشهر عقب استهداف قاربه، قرب الحدود البحرية مع قطاع غزة، ما أدى لمقتل شقيقيه آنذاك.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر بهيئة المعابر -تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قوله، إن السلطات المصرية أفرجت مساء اليوم عن الصياد الفلسطيني، ياسر الزعزوع.

يذكر أن الصياد الفلسطيني، تلقى العلاج بعد إصابته داخل الأراضي المصرية، وفق بيان لوزارة الداخلية في قطاع غزة، صدر في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 26 سبتمبر، أطلق الجيش المصري النار على قارب عائلة الزعزوع، الذي كان يقل آنذاك، 3 أشقاء، قرب الحدود المائية الفلسطينية المصرية (جنوبي غزة).

وأدى حادث إطلاق النار إلى مقتل الشقيقين حسن ومحمود، فيما جرى اعتقال ياسر بعد إصابته.

ولم يصدر عن القاهرة تعقيب على الحادث، لكنها سلمت الجانب الفلسطيني بغزة خلال نفس اليوم، جثماني الصيادين الشقيقين، عبر معبر رفح البري.

وكانت عائلة الصياد الفلسطيني قد طالبت السلطات المصرية بـ “الإفراج الفوري” عن ابنها.

وفي 28 سبتمبر، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، عن اتصالات تجرى مع القاهرة لتأمين عودة الصياد المُصاب.

ولقي حسن (26 عاما)، ومحمود (22 عاما) مصرعهما على يد الجيش المصري نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في حين أصيب ياسر (19 عاما) بجروح، وذلك قرب الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح (جنوب قطاع غزة).

وأكد العديد من المتابعين للحادث أنه كان بالإمكان اللجوء إلى العديد من الوسائل قبل إطلاق النار، ودون إيقاع الأذى ومقتل الصيادَين وإصابة شقيقهما.

ووفقا لتوثيق “نقابة الصيادين” في قطاع غزة، فقد استشهد 5 صيادين، واعتقل 15 آخرون على يد قوات الجيش المصري في عرض البحر منذ عام 2015.

ودأبت السلطات المصرية على تبرير تعرّضها لصيادي غزة، باجتيازهم الحدود البحرية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

تعليق إعفاء تأشيرات الدخول بين الإمارات وإسرائيل

إماراتيون يروجون لزيارة تل أبيب بعد التطبيع (مواقع التواصل)

إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بإقالة دبلوماسي مصري سابق.. ما السبب؟

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

صنداي تايمز: أوراق يحملها حليف لترمب تثير مخاوف من “مخطط انقلاب”

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (رويترز)

تركيا ترد على تصريحات رئيس أساقفة اليونان بشأن الإسلام والمسلمين

رئيس أساقفة اليونان إيرونيموس (رويترز)
الأكثر قراءة

“زواج التجربة” يثير ضجة في مصر.. الأزهر يحسم الجدل ودار الإفتاء “تدرس المبادرة”

الجامع الأزهر في القاهرة

تزوج وترقى ثم تقاعد.. مصري ينتحل صفة ضابط لـ 40 عاما ومصادفة تفضح سره

المتهم وقع في قبضة الشرطة عن طريق الصدفة (رويترز)

وزنه 110 كيلو غرامات.. لاعب منتخب الكونغو يخطف الأضواء في مونديال اليد بمصر (فيديو)

شارك مفومبي مع منتخب بلاده، واستطاع إحراز 4 أهداف (مواقع التواصل)

أمريكا تنفذ حكم الإعدام في ثاني مصاب بكورونا في الأيام الأخيرة لحكم ترمب

أليكسا كيف شقيقة داستن هيغز (رويترز)