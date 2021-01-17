استغاثة نازحين سوريين في ريف إدلب بعد غرق مخيماتهم بسبب الأمطار (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنّ عدداً من المواطنين في شمال لبنان أضرموا النار في مخيّم للاجئين السوريين مساء السبت بعد شجار اندلع بين أحد أفراد عائلتهم وعمّال سوريين.
فاقمت مياه الأمطار الغزيرة معاناة النازحين السوريين في المخيمات بمدينة إدلب السورية، لتزيد مآسيهم ومعاناتهم في بلد تمزقه الحرب منذ عشر سنوات.
وأغرقت المياه التي هطلت على مدينة إدلب السورية أمس السبت عددا من خيم النازحين السوريين في مخيم الكنجو ومخيم كفر عروق ومخيم البش ومخيمات اخرى شمالي المدينة.
وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة مباشر من داخل المخيمات استغاثات الأهالي للمنظمات الدولية والإنسانية لإنقاذهم.
وقال مدير مخيم الكنجو إن المخيم بدون عزل ويعاني من ظروف إنسانية صعبة وإن الأمطار تزيد من معاناة النازحين فيه.
وذكرت منظمات إغاثة أول أمس الجمعة أن 23 مخيما في شمال غرب سوريا تضررت بشكل كبير جراء مياه الأمطار وبعضها تضرر بشكل كامل.
وتركزت الأضرار الكبرى في مناطق “معر تمصرين” و”مركز إدلب” و”مركز أطمه” وأجزاء من مخيمات الريف الغربي للمحافظة.
İdlib/Atme çadır kamplar bölgesi. pic.twitter.com/1RSXUrXOqf
— Eşref musa (@Emusa87) January 17, 2021
ويعيش آلاف النازحين أوضاعا صعبة بسبب نقص الأغذية والأدوية إلى جانب انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء وهطول الأمطار.
وتسببت العواصف المطرية الأخيرة باقتلاع عدد من الخيم وتمزيقها فضلا عن قطع الطرق المؤدية إلى المخيمات كما أدت إلى تشكل السيول التي اجتاحت عددا من الخيم وتشكل برك الوحل، ما أدى إلى قطع الطرقات إلى المخيمات وجعل التنقل بينها صعبا.
فيديو يرصد تهدم الخيم و مساكن النازحين بسبب السيول والأمطار الغزيرة.
فرق #الدفاع_المدني و المنظمات الانسانية تعمل بكل طاقاتها لتدارك الوضع الذي لا تتم السيطرة عليه إلا بتدخل دول. #ادلب pic.twitter.com/Qe7s94oiIQ
— Ayham Steif (@AyhamStaif) January 17, 2021