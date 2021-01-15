فرنسا.. سجن عامل جزائري وترحيله بعد رفضه توصيل طلبات لليهود

قررت السلطات الفرنسية ترحيل عامل توصيل جزائري لرفضه توصيل طعام إلى يهود، بالإضافة لسجنه 4 أشهر.

وأدانت محكمة في مدينة “ستراسبورغ” شرقي فرنسا، الخميس، سائق التوصيل “بتهمة معاداة السامية”، بعد ان رفض توصيل طلب طعام “كوشير”، أو حلال، حسب الشريعة اليهودية.

وقضت المحكمة بسجن عامل التوصيل 4 أشهر.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان عبر تويتر إنه “قرر طرد عامل توصيل الطعام، الذي قال إنه لا يريد توصيل طعام لزبائن من اليهود”.

J’ai pris la décision de faire expulser du territoire national le « livreur » de repas qui, dans le Bas-Rhin, avait déclaré ne pas vouloir effectuer de livraisons auprès des clients juifs. Il a, par ailleurs, été condamné à 4 mois ferme. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 14, 2021

وسيتم ترحيل عامل التوصيل، الذي كان يوجد داخل فرنسا بشكل غير قانوني، بعد استكماله مدة سجنه.

وقدم مطعمان للطعام اليهودي الحلال، المعروف باسم “كوشر”، تقريرا قبل أيام لجمعية يهودية محلية قالا فيه إن سائقين يعملان في شركة “ديلفرو” رفضا توصيل الطعام من المطعمين لأنهما لا يريدان التوصيل لليهود.

وقدم المطعمان والجمعية شكوى قانونية يرفضان فيه ما وصفوه بأنه “عنصرية واضحة ومعادة للسامية”، لكن القضية لم تتضمن سوى العامل الجزائري فقط.