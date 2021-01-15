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سياسة|فرنسا

فرنسا.. سجن عامل جزائري وترحيله بعد رفضه توصيل طلبات لليهود

شعار شركة "ديليفرو" للتوصيل (رويترز)
شعار شركة "ديليفرو" للتوصيل (رويترز)
15/1/2021-|آخر تحديث: 15/1/202109:34 PM (مكة المكرمة)

قررت السلطات الفرنسية ترحيل عامل توصيل جزائري لرفضه توصيل طعام إلى يهود، بالإضافة لسجنه 4 أشهر.

وأدانت محكمة في مدينة “ستراسبورغ” شرقي فرنسا، الخميس، سائق التوصيل “بتهمة معاداة السامية”، بعد ان رفض توصيل طلب طعام “كوشير”، أو حلال، حسب الشريعة اليهودية.

وقضت المحكمة بسجن عامل التوصيل 4 أشهر.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان عبر تويتر إنه “قرر طرد عامل توصيل الطعام، الذي قال إنه لا يريد توصيل طعام لزبائن من اليهود”.

وسيتم ترحيل عامل التوصيل، الذي كان يوجد داخل فرنسا بشكل غير قانوني، بعد استكماله مدة سجنه.

وقدم مطعمان للطعام اليهودي الحلال، المعروف باسم “كوشر”، تقريرا قبل أيام لجمعية يهودية محلية قالا فيه إن سائقين يعملان في شركة “ديلفرو” رفضا توصيل الطعام من المطعمين لأنهما لا يريدان التوصيل لليهود.

وقدم المطعمان والجمعية شكوى قانونية يرفضان فيه ما وصفوه بأنه “عنصرية واضحة ومعادة للسامية”، لكن القضية لم تتضمن سوى العامل الجزائري فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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