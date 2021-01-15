حريق هائل في مخيم للروهينغيا يشرد مئات اللاجئين (فيديو)

اندلع حريق هائل، الخميس، في مخيم يقطنه لاجئون من الروهينغيا جنوبي بنغلاديش، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة واحتراق 500 خيمة وبقاء مئات اللاجئين بلا مأوى.

وبحسب بيان من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة في بنغلاديش، تمت السيطرة على الحريق الذي نشب في مخيم “نايابارا” بمنطقة “كوكس بازار” بعد ساعتين من جهود الإطفاء.

وأضاف البيان “نتج عن الحريق تضرر 500 خيمة بالكامل، تم على أثر ذلك نقل المتضررين إلى مكان آخر وتقديم الطعام وخدمات أخرى لهم، وسنعمل على استبدال الخيام المتضررة في أقصر وقت ممكن”.

ووفقاً لصحيفة “ذا إندبندنت” البنغالية لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مع وجود بعض المصابين بجروح طفيفة.

وذكرت السلطات المحلية في منطقة “كوكس بازار” أنها فتحت تحقيقًا لمعرفة تفاصيل حادث المخيم الذي يقيم فيه 3500 من مسلمي الروهينغيا.

ووفقا لإحصاءات دولية ، فر أكثر من 900 ألف لاجئ من الروهينغيا – معظمهم نساء وأطفال – إلى بنغلاديش بعد أن شنت قوات ميانمار حملة قمع وحشية ضد الأقلية المسلمة في إقليم أراكان (غرب) في أغسطس/ آب 2017.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا “مهاجرين غير نظاميين” جاؤوا من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة “بالأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.​​​​​​​