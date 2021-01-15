واشنطن بوست: إيفانكا ترمب وكوشنر منعا حراستهما الخاصة من استخدام دورات المياه

أفاد تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن أفراد الحراسة الخاصة لمنزل إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر، مُنعوا من استخدام دورات المياه بمنزلهما ما اضطرهم لاستئجار منزل قريب مقابل 3 آلاف دولار شهريا.

فبعد أن صدرت تعليمات بعدم استخدام أي من دورات المياه الستة داخل منزل الزوجين الذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع، أمضت الخدمة السرية المخصصة لابنة الرئيس ترمب وصهره شهورًا بحثا عن دورة مياه موثوقة لاستخدامها، وفقًا للجيران ومصادر بسلطة إنفاذ القانون تحدثوا للصحيفة الأمريكية.

وبعد اللجوء إلى مرحاض متنقل، ودورات مياه منزل قريب مملوك للرئيس السابق باراك أوباما، وأيضا دورات مياه مقر إقامة نائب الرئيس مايك بنس غير القريب، عثر أفراد الحراسة أخيرًا على مرحاض خاص بهم.

لكن الأمر جاء على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين؛ فمنذ سبتمبر/أيلول 2017، تنفق الحكومة الفدرالية 3 آلاف دولار شهريًا – أي أكثر من مائة ألف دولار حتى الآن – لاستئجار استوديو ملحق به دورة مياه من أحد جيران عائلة كوشنر.

وقال اثنان من مسؤولي إنفاذ القانون، إن دورات المياه داخل منزل إيفانكا وجاريد حظر استخدامها على الأشخاص الذين يقومون بحمايتها منذ البداية.

ولم يعرف أحد المسؤولين سبب هذا التقييد، بينما قال الآخر إنه تم بناء على رغبة الزوجين، وكلاهما تحدثا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الترتيبات الأمنية لعائلة الرئيس الأمريكي.

ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، أن يكونا الزوجين طلبا في أي وقت من أفراد الخدمة السرية عدم استخدام دورات المياه في منزلهما.