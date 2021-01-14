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وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام المصري الأسبق وأحد أركان نظام مبارك

صفوت الشريف, وزير الإعلام المصري في عهد مبارك (مواقع التواصل)
صفوت الشريف, وزير الإعلام المصري في عهد مبارك (مواقع التواصل)
14/1/2021-|آخر تحديث: 14/1/202101:41 PM (مكة المكرمة)

تُوفي صفوت الشريف، وزير الإعلام المصري الأسبق وأحد أركان نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، الأربعاء عن 87 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكانت محكمة النقض المصرية أيدت في سبتمبر/أيلول الماضي حكماً نهائياً بالسجن ثلاث سنوات بحقّ الشريف في قضية كسب غير مشروع.

وكان الشريف يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الذي صدر قرار بحلّه والذي كان الحزب الحاكم عندما أطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بمبارك ونظامه.

وبرّأته محكمة النقض نهائياً في مايو/أيار 2013 من تهمة قتل متظاهرين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”موقعة الجمل”.

والشريف الذي كان أحد رجالات السياسة المصرية، كان ضابطاً في جهاز المخابرات العامة في ستينيات القرن الماضي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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