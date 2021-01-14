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سياسة|تركيا

شاهد: أردوغان يتلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا

14/1/2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، تلقيه جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، في إحدى مستشفيات العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس التركي عبر حسابه على تطبيق تلغرام “لقد تلقيت اللقاح”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف في تغريدة على موقع تويتر أنه انضم إلى 254 ألف عامل في قطاع الرعاية الصحية ممن تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح.

وأعلن أردوغان عقب تلقيه اللقاح، أن بلاده تعتزم زيادة عدد جرعات لقاح كورونا بمقدار 25-30 مليون جرعة.

وأوضح أن بلاده على اتصال مع ألمانيا لتوفير اللقاح الألماني إلى جانب اللقاح الصيني.

وأضاف أن العمل مستمر لتطوير لقاح محلي بحلول شهر مايو/ أيار المقبل.

وحث أردوغان السياسيين والبرلمانيين على تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح، وقال إن حكومته تهدف لتطعيم جميع مواطنيه بلقاح ضد فيروس كورونا بأقرب وقت ممكن.

والأربعاء، تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أول جرعة من لقاح “كورونافاك” الصيني المضاد لكورونا.

وجاء تطعيم قوجة بعد موافقة مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية على “الاستخدام الطارئ” للقاح “كورونافاك” عقب تقييم المعطيات العلمية حوله.

كما أتمت وزارة الصحة التركية التحاليل المتعلقة بلقاح “كورونافاك” في مختبراتها طيلة 14 يوما.

والخميس، بدأت وزارة الصحة عمليات التطعيم بلقاح كورونا، ضمن جدول أوليات بدأ بالعاملين في القطاع الصحي.

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

المصدر : وكالات

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