رئيس الوزراء العراقي يعتذر هاتفيًا لمدير مدرسة (فيديو)

قدّم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اعتذارا لمدير المدرسة الإعدادية المركزية في مدينة الناصرية، مركز محافظة دي قار، بعد دخول عناصر أمنية إلى المدرسة واعتقال أحد الطلاب منها.

وامتدح الكاظمي في مكالمة هاتفية مع مدير المدرسة، حكمة وصبر الأخير في تعامله مع العناصر الأمنية، واصفا ما حدث بأنه “تجاوز غير مقبول”، ومتعهدا بعدم تكرار الموقف مرة أخرى.

وتابع “أحييك وأقدم اعتذاري على أي خطأ صار أو خدش لمشاعر الطلبة أو الأساتذة أو الإدارة”.

ودعا الكاظمي قادة المجتمع المحلي في الناصرية إلى العمل على استعادة الهدوء في المدينة، حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع المشكلات التي يعاني منها المواطنون، كما دعا المحتجين إلى تقديم مطالبهم بصورة سلمية، مشيرا إلى أن المواطنين لهم الحق في التذمر ورفع سقف مطالبهم، لأنهم لم يروا شيئا يتحقق على مدار 17 عاما.

وقال الكاظمي إن ما حدث هو “تصرف فردي” لا يعكس طبيعة الأجهزة الأمنية، مطالبا بمؤازرتها في تطبيق القانون.

من جانبه، قدم مدير المدرسة الشكر للكاظمي على مبادرته، واصفا المكالمة بأنها رفعت معنويات الإدارة وردت هيبتهم مرة أخرى.

وكان مقطع فيديو قد انتشر خلال الأيام الماضية، يظهر قيام قوات الامن باقتحام مدرسة والقبض على أحد الطلاب فيها، والتعامل مع المدرسين والإدارة بأسلوب وصف بأنه مهين وغير لائق.

ويقول ناشطون إن قوات الأمن تشن منذ أيام حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين، متهمين التيار الصدري بتحريض المحافظ على تنفيذ تلك الاعتقالات.

ويحتج العراقيون منذ أكثر من عام على الظروف المعيشية وانتشار الفساد والبطالة، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.