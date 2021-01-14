الصين تسجل أول وفاة بكورونا منذ 8 أشهر

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ 8 أشهر.

جاء ذلك بالتزامن مع وصول خبراء منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، لفتح تحقيق طال انتظاره بشأن أصل جائحة كورونا وكيفية بدايتها.

ولم تذكر اللجنة الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني. أي تفاصيل عن حالة الوفاة الأولى في الصين منذ مايو/ أيار السابق، سوى أن المتوفى كان من مقاطعة خبي القريبة من العاصمة بكين، وهي الموقع الرئيسي لأسوأ تفش للفيروس منذ شهور، وتم فرض إجراءات إغلاق جديدة على عشرات ملايين الأشخاص.

وأبلغت لجنة الصحة الوطنية، اليوم، عن 138 حالة جديدة من فيروس كورونا، و78 إصابة دون أعراض، وهي أعلى حصيلة يومية في الصين منذ مارس/ آذار الماضي.

وفي السياق، فرضت السلطات إغلاقا في عدد من المدن الرئيسية التي يسكنها عشرات الملايين، كما فرضت قيودا صارمة على السفر.

وتخطط السلطات الصينية لتطعيم 50 مليون شخص قبل بداية العام القمري الصيني الجديد في 11 فبراير/ شباط.

والثلاثاء، قال مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى شنغهاي، تشانغ ون هونغ إن التفشي الجديد للفيروس سيحتاج شهرا على الأقل للسيطرة عليه ودعا إلى تسريع برنامج التطعيم لتجاوز الطفرات الجديدة من الفيروس.

ويبدأ أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية حجرا صحيا لمدة أسبوعين في ووهان قبل مباشرة عملهم.

وتأتي الزيارة بعد مفاوضات جارية منذ قرابة عام، وبعد مشاحنات دبلوماسية بين الصين ودول أخرى طالبت بالسماح بإجراء تحقيق قوي ومستقل.

ويضم الفريق خبراء من الدنمارك والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وروسيا وفيتنام وألمانيا والولايات المتحدة وقطر واليابان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصينية إن فريق منظمة الصحة العالمية سيتبادل الآراء مع الخبراء الصينيين، لكنه لم يوضح إن كان سيسمح لهم بجمع الأدلة، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وحتى مساء الخميس، أصيب أكثر من 92 مليون و905 آلاف شخص عالميا بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره، بينما تسبب في وفاة ما يزيد عن مليون و989 ألفا، حسب إحصاءات موقع “وورلد ميتر” المعني بتتبع الجائحة.