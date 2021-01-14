الحكومة اليمنية تعلن نتائج التحقيق في الهجوم على مطار عدن

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم على مطار عدن الدولي، جنوبي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، في عدن، للإعلان عن نتائج التحقيقات في تفجيرات استهدفت مطار عدن في 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية.

وقال حيدان إن الهجوم “نفذ بثلاثة صواريخ أرض-أرض متوسطة المدى تم إطلاقها من مسافة تبعد أكثر من 100 كيلو متر باستخدام نظام ملاحي يعتمد تقنيات دقيقة موجهة عبر نظام تحديد المواقع (GPS).

وأوضح: “هذا النظام لا يملكه في اليمن سوى مليشيات الحوثي من خلال خبراء لبنانيين وإيرانيين”.

وأضاف: “ثبت بالأدلة القطعية أن العمل كان يستهدف القتل المتعمد لكافة طاقم الحكومة، والمستقبلين والمدنيين الموجودين المطار”.

وحتى الساعة 12:40 ت.غ، لم تعلق جماعة الحوثي على تصريحات وزير الداخلية اليمني، إلا أنها نفت في وقت سابق، مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت بدورها، التحالف العربي بالمسؤولية عنه.

​​​​​​​وأسفر الهجوم على مطار عدن، عن 28 قتيلا وأكثر من 100 جريح، في حادث قوبل بإدانات دولية وإقليمية واسعة.

قتلى وجرحى في انفجار بمطار عدن (رويترز)

وكانت الرئاسة اليمنية قد أعلنت في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب بناء على اتفاق الرياض، وذلك بعد مشاورات بين الحكومة (السابقة) والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالعاصمة الرياض.

ويشهد اليمن، منذ 6 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف السعودي الإماراتي من جهة، وبين الحوثيين، المدعومين من إيران من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.