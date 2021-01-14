البث الحي
سياسة

الحكومة اليمنية تعلن نتائج التحقيق في الهجوم على مطار عدن

انفجارات ضخمة هزت مطار عدن لحظة وصول الحكومة الجديدة (الجزيرة)
انفجارات ضخمة هزت مطار عدن لحظة وصول الحكومة الجديدة (الجزيرة)
14/1/2021-|آخر تحديث: 14/1/202109:45 PM (مكة المكرمة)

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم على مطار عدن الدولي، جنوبي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، في عدن، للإعلان عن نتائج التحقيقات في تفجيرات استهدفت مطار عدن في 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية.

وقال حيدان إن الهجوم “نفذ بثلاثة صواريخ أرض-أرض متوسطة المدى تم إطلاقها من مسافة تبعد أكثر من 100 كيلو متر باستخدام نظام ملاحي يعتمد تقنيات دقيقة موجهة عبر نظام تحديد المواقع (GPS).

وأوضح: “هذا النظام لا يملكه في اليمن سوى مليشيات الحوثي من خلال خبراء لبنانيين وإيرانيين”.

وأضاف: “ثبت بالأدلة القطعية أن العمل كان يستهدف القتل المتعمد لكافة طاقم الحكومة، والمستقبلين والمدنيين الموجودين المطار”.

وحتى الساعة 12:40 ت.غ، لم تعلق جماعة الحوثي على تصريحات وزير الداخلية اليمني، إلا أنها نفت في وقت سابق، مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت بدورها، التحالف العربي بالمسؤولية عنه.

​​​​​​​وأسفر الهجوم على مطار عدن، عن 28 قتيلا وأكثر من 100 جريح، في حادث قوبل بإدانات دولية وإقليمية واسعة.

قتلى وجرحى في انفجار بمطار عدن (رويترز)

وكانت الرئاسة اليمنية قد أعلنت في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب بناء على اتفاق الرياض، وذلك بعد مشاورات بين الحكومة (السابقة) والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالعاصمة الرياض.

ويشهد اليمن، منذ 6 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف السعودي الإماراتي من جهة، وبين الحوثيين، المدعومين من إيران من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

تفجيرات عدن.. لقطات جديدة للهجوم الدامي والحكومة اليمنية تتوعد و”علماء المسلمين” يدين

تعهّدت الحكومة اليمنية، بالعمل على إعادة الاستقرار للبلد الغارق في الحرب غداة هجوم دام على مطار عدن في حين دان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الهجوم واصفا إياه بـ “الجريمة النكراء”.

31/12/2020
المزيد من سياسة

حريق هائل في مخيم للروهينغيا يشرد مئات اللاجئين (فيديو)

(الجزيرة)

رئيس الوزراء العراقي يعتذر هاتفيًا لمدير مدرسة (فيديو)

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال المكالمة الهاتفية مع مدير المدرسة (مواقع التواصل)

“الله معك مع السلامة”.. عائلة أسير فلسطيني تودعه لحظة اعتقاله (فيديو)

حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المغير شرق رام الله (مواقع التواصل)

شاهد: أردوغان يتلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا

(رويترز)
الأكثر قراءة

“ماذا يفعل هناك”؟ صور لدحلان في إثيوبيا بجوار آبي أحمد تثير جدلا واسعا

دحلان بجوار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (مواقع التواصل)

سجال حاد بين عثمان الخميس ووسيم يوسف حول “البيت الإبراهيمي” (فيديو)

(مواقع التواصل)

بعد صمت دام أسبوعا.. بيان نادر لكبار قادة الجيش الأمريكي بشأن اقتحام الكونغرس

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي (رويترز)

ما حقيقة استجواب البرلمان التركي لوزير الخارجية بشأن استغلال جنسي لسوريات؟

وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو (غيتي)