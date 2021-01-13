تحقيق فرنسي: دعم إماراتي بالملايين أنقذ حزب مارين لوبان اليميني

كشف موقع “ميديا بارت” الفرنسي، عن فتح السلطات تحقيقا في ظروف وشروط حصول حزب التجمع الوطني اليميني، بقيادة مارين لوبان، على دعم إماراتي بقيمة 8 ملايين يورو عام 2017.

وقال الموقع في تحقيق نشر، الإثنين، إن الدعم الإماراتي لحزب التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقا) “أنقذ الحزب بعد انتخابات العام 2017، إذ كان يمر بصعوبات مالية كبيرة”.

وأوضح أن جزءا من التحقيق ينظر في “العمولة المدفوعة” على هامش حصول الحزب على هذا القرض، مشيرا أن الطرف الثالث في التعاقد كان العضو السابق بالبرلمان الأوربي، رجل الأعمال الفرنسي لوران فوشير.

وحسب “ميديا بارت”، تم توقيع عقد التمويل الإماراتي بمدينة “بانغي” عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى في يونيو/ حزيران 2017، بينما كان فوشير ممثلا لبنك إماراتي.

وكشف الموقع الفرنسي لأول مرة عن قضية التمويل الإماراتي لحزب مارين لوبان في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأوضح أن الحزب اليميني كان يعاني من صعوبات مالية خطيرة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2017، وتم إنقاذه بقرض قدره 8 ملايين يورو من رجل الأعمال فوشير الذي لديه مجموعة مصالح تجارية في أفريقيا والمقرب من كلود جيان، اليد اليمنى السابقة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

وحسب الموقع، ثبت أن المبلغ تم تحويله من طرف شركة التمويل الإماراتية “نور كابيتال” بإشراف أحد مسؤوليها.

وتعرف “نور كابيتال” نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها “شركة مساهمة خاصة تعمل في مجال الاستثمارات المالية، مرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي.

وخسرت لوبان انتخابات الرئاسة عام 2017 لصالح الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.