في أول ظهور بعد اقتحام الكونغرس.. ترمب يعلق على محاولات عزله

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، محاولات عزله من قبل الكونغرس بأنها “سخيفة للغاية”، محذرا من أنها ستتسبب بـغضب واسع.

جاء ذلك في أول تصريحات له أمام الصحفيين، قبيل توجهه إلى تكساس في أول خروج علني له من البيت الأبيض بعد حادثة اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس، الأسبوع الماضي.

وقال ترمب بشأن المحاولات الرامية لعزله: “إنه امتداد لأكبر عملية مطاردة ساحرات في تاريخ السياسة، إنها سخيفة، إنها حقا سخيفة، عملية العزل هذه ستتسبب بغضب واسع، وأنتم تفعلونها، إن ما يفعلونه أمر سيء”.

وتابع: “من أجل أن تُكمل نانسي بيلوسي وتشك تشومر الطريق، أعتقد أن الأمر يتسبب بغضب واسع لبلادنا، يتسبب بغضب واسع، ولا أريد العنف”، حسب قوله.

ولم يتحدث الرئيس الأمريكي عن دوره في أحداث الأربعاء في الكونغرس التي تسبب بها أنصاره، لكنه قال: “لا نريد العنف، لا نريده أبدا، لا نريد العنف مطلقا”.

Q: "What is your role in what happened at the Capitol? What is your personal responsibility?"

President Trump: "If you read my speech…people thought that what I said was totally appropriate." pic.twitter.com/90Pdt8xFSz

