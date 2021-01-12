براءة فتاتين مصريتين بعد سجنهما لنشر فيديوهات “مسيئة لقيم المجتمع”

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، ببراءة فتاتين وإلغاء حكم سابق بحبسهما عامين بتهمة “التعدي على قيم المجتمع” لنشرهما مقاطع فيديو على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول قضائي إن محكمة مصرية قضت “بقبول الاستئناف المقدم من المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم على حبسهما لمدة سنتين بتهمة التحريض على الفسق والتعدي على قيم المجتمع، وقضت ببراءتهما وإلغاء حكم أول درجة”.

الشروق|تفاصيل حكم براءة حنين حسام ومودة الأدهم في قضية التعدى على قيم المجتمعhttps://t.co/h07taGSPeF#خنين_حسام #مودة_الأدهم pic.twitter.com/oKu2Oqkdml — Shorouk News (@Shorouk_News) January 12, 2021

وقضت محكمة مصرية في يوليو/ تموز الماضي بحبس الفتاتين لمدة سنتين، لكل منهما، لإدانتهما بالتعدي على قيم المجتمع وتغريم كل منهما 300 ألف جنيه (حوالي 19 ألف دولار).

بعد براءة #حنين_حسام و #مودة_الأدهم أقل حقوقهم انهم يقدروا يرفعوا قضايا تشهير على كل الجرايد اللي شهرت بيهم ونشرت صورهم وبياناتهم وتسريبات التحقيقات وقضايا تشهير على ناصر حكاية وأمثاله ويطلبوا تعويضات كبيرة. — ديدي (@SandyAbdelmesih) January 12, 2021

وأوقفت الشرطة المصرية حنين حسام في أبريل/ نيسان، ووجهت لها النيابة العامة تهمة “بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول على منافع مادية”.

وبثت حنين حسام، التي كانت لم تبلغ العشرين من العمر آنذاك ويتابع حسابها 1.3 مليون شخص، مقطع فيديو قصير على تطبيق تيك توك تدعو فيه الفتيات المصريات إلى العمل معها.

حنين حسام و مودة الأدهم أُفرج عنهم النهاردة، أنا بجد مبسوطة لأول مرة من مدة طويلة أبقى مبسوطة، شكراً للمسئولين و لكل من قرر على القرار ده مع إنه (متأخر شوية) بس الحمد لله و كتر خير مجهودكم❤️

بجد كانوا مظلومين أوي بس ربنا وضح الحقيقة.

بجد شكراً لكل مسئول🙏🏻#حنين_حسام #مودة_الأدهم — رنَا ترفض التطبيع مع الصهاينة🇪🇬🇵🇸 (@ranamahddy) January 12, 2021

خبر هام جدا

"براءة #مودة_الأدهم و #حنين_حسام من «التعدي على المبادئ الأسرية ونشر الفجور»" مهم جدا متابعة هذه القضية. ليس من باب مع او ضد. لكنها قضية لها أبعاد مختلفة مرتبطة بعصر تاثر ب #السوشيال_ميديا

بشكل دخل بنات عادية جدا السجن بتهم لم تخطر على بالهم ولا بال أولياء أمورهم. — المحامي محمد عبد المهيمن (حلمي) (@helmythecoach) January 12, 2021

وفي مايو/ أيار الماضي، تم توقيف مودة الأدهم، وهي فتاة عشرينية من مشاهير “تيك توك”، ويتابع حسابها على موقع “إنستغرام” قرابة مليوني شخص.

ووجهت النيابة لمودة تهمة “الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري”.

ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بنحو 42 مليون شخص من بين مئة مليون نسمة هم عدد السكان.