بومبيو يصف إيران بأنها “المقر الجديد” لتنظيم القاعدة.. وظريف يرد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الثلاثاء، إن إيران باتت “القاعدة الرئيسية الجديدة لتنظيم القاعدة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة باتت لديها خيارات أقل في مواجهة التنظيم بعد أن “تحصن داخل” ذلك البلد.

ومع تبقي 8 أيام فقط للرئيس دونالد ترمب في السلطة، قال بومبيو إن إيران منحت قادة القاعدة ملاذا آمنا وتقدم الدعم للتنظيم، وذلك على الرغم من الشكوك داخل أجهزة المخابرات والكونغرس.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إدراج 5 من قادة تنظيم القاعدة في إيران، على قائمة “الإرهابيين العالميين”.

وأضاف بومبيو: “اليوم أعلنت إدراج قادة القاعدة في إيران وهم محمد أباتاي (المعروف أيضا باسم عبد الرحمن المغربي) وسلطان يوسف حسن العارف، وإسماعيل فؤاد رسول أحمد، وفؤاد أحمد نوري علي الشخان، ونعمت حماه رحيم حماه شريف، على قائمة الإرهابيين العالميين”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني إن القيادي بالقاعدة أبو محمد المصري المتهم بالمساعدة في تدبير تفجير سفارتين أمريكيتين في أفريقيا عام 1998 قتله عملاء إسرائيليون بالرصاص في إيران.

ونفت إيران التقرير، قائلة إنه لا يوجد “إرهابيون” من القاعدة على أراضيها.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بنادي الصحافة الوطني في واشنطن، إنه يعلن للمرة الأولى أن المصري قُتل في السابع من أغسطس/ آب 2020.

وأضاف أن وجوده في إيران لم يكن مفاجئا، وقال “وجود المصري داخل إيران يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم.. القاعدة لديها مركز جديد: إنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وانبرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تويتر للرد على بومبيو، إذ وصف اتهاماته بأنها “ترويج للأكاذيب”.

وقال ظريف الثلاثاء إن “إرهابيي” تنظيم القاعدة الذين نفذوا هجمات سبتمبر/ أيلول 2001، أتوا من بلاد “مفضّلة” لواشنطن.

واتهمت واشنطن 19 من أفراد التنظيم، بتنفيذ هجمات سبتمبر/ أيلول على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع “البنتاغون” في واشنطن.

وكتب ظريف “لا أحد ينخدع (بما يقوله الوزير الأمريكي). كل إرهابيي 11 سبتمبر/ أيلول أتوا من الوجهات المفضلة (لبومبيو) في الشرق الأوسط. لا أحد من إيران”.

وأضاف ظريف “من إدراج كوبا (على قائمة الدول الراعية للإرهاب)، إلى “رفع السرية” الخيالي بشأن مزاعم إيران والقاعدة، السيّد “نحن نكذب، نغش، نسرق” ينهي بشكل مثير للشفقة مسيرته الكارثية بمزيد من الأكاذيب العدائية”.

From designating Cuba to fictitious Iran "declassifications” and AQ claims, Mr. “we lie, cheat, steal" is pathetically ending his disastrous career with more warmongering lies.

No one is fooled. All 9/11 terrorists came from @SecPompeo's favorite ME destinations; NONE from Iran.

