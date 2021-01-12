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سياسة|تركيا

أردوغان يعلن موعد بدء التطعيم بلقاح كورونا في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطابا عقب اجتماع للحكومة في أنقرة (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطابا عقب اجتماع للحكومة في أنقرة (رويترز)
11/1/2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التطعيم بلقاح كورونا في البلاد سيبدأ الخميس أو الجمعة.

وأوضح أردوغان في كلمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة بأنقرة، أن هناك تراجعا ملموسا في عدد الإصابات بكورونا في البلاد، بفضل التدابير المتخذة.

ولفت أردوغان إلى أن الحكومة سترفع تدابير كورونا تدريجيا مع انخفاض الإصابات إلى ما دون حد معين، كما فعلت سابقا.

وجدد تأكيده على ضرورة مواصلة الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس على الصعيد الشخصي، المتمثلة في ارتداء الكمامة ومراعاة قواعد النظافة والتباعد الجسدي، لحين إيجاد حل دائم لمشكلة كورونا.

وبخصوص اللقاحات، قال الرئيس أردوغان إن التطعيم بلقاح كورونا سيبدأ في تركيا الخميس أو الجمعة، وفقا للترتيب المحدد مسبقا (بخصوص الفئات التي سيتم تطعيمها).

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تتابع عن كثب مشاريع إنتاج لقاحات كورونا في العالم من جهة، فضلا عن مواصلة جهودها لتطوير لقاحات محلية من جهة أخرى.

وأوضح أن تركيا تسلمت 3 ملايين جرعة من لقاح صيني، كدفعة أولية، وأنها أبرمت تفاهما أوليا للتزود بلقاح ألماني، وأن المباحثات مستمرة لتوقيع اتفاق نهائي.

كما لفت إلى أن أنقرة تتابع المستجدات بخصوص اللقاحات البريطانية والروسية.

ونوه أنه بمجرد استكمال الاختبارات اللازمة للقاحات المستوردة، ستبدأ حملة التطعيم في البلاد بحلول الخميس أو الجمعة. ​​​​​​​

تطوير لقاح محلي

وتواصل تركيا جهودها لتطوير لقاح محلي ضد كورونا، واطلع وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، الأحد، على أعمال تطوير اللقاح في منشأة شركة "نوبل" للأدوية، في المدينة التكنولوجية (مارتك) بمدينة غبزة بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد.

وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك يطلع على أعمال تطوير اللقاح التركي (مواقع التواصل)

وقال ورانك خلال الزيارة، إن مشروع اللقاح المعتمد على تقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس، يعد أحد أبرز 8 مشاريع متواصلة في تركيا لتطوير لقاحات ضد كورونا، والوحيد بينها المعتمد على هذه التقنية، كما يعد من المشاريع المعدودة في العالم.

وأوضح أن مشروع اللقاح اقترب من مرحلة الاختبار على البشر.

وسجلت تركيا الإثنين،  174 حالة وفاة و10 آلاف و220 إصابة بكورونا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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