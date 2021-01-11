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تركيا: فريق بايدن يرغب بفتح صفحة جديدة مع أنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال لقاء في عام 2016 (وكالة الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال لقاء في عام 2016 (وكالة الأناضول)
11/1/2021

​​​​​​​قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يرغب بتطوير العلاقات مع تركيا وفتح صفحة جديدة وأنه على تواصل دائم مع أنقرة.

وأضاف قالن في مقابلة تلفزيونية أن أنقرة على تواصل إيجابي مع طاقم بايدن الحالي، موضحا أنّ الأشخاص الذين عملوا معهم من طاقم الرئيس السابق باراك أوباما، يعلمون مدى أهمية تركيا.

وبين أن العلاقات مع طاقم بايدن ستكون "أكثر تشاركية وتستند على المبادئ"، وعزا ذلك بأن طاقم الرئيس المنتخب يدرك أهمية تركيا من منظور حلف شمال الأطلسي "ناتو" وأنها لاعب مهم في أوربا والبلقان ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعن علاقات بلاده مع واشنطن، أشار متحدث الرئاسة التركية إلى وجود 3 مسائل تشكل نقاط الخلاف بين الجانبين.

وأضاف: "هذه المسائل هي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة ب ي د/ ي ب ك، والثانية عدم اتخاذ أي خطوات جدية حيال منظمة غولن الإرهابية ونشاطها في الأراضي الأمريكية، والثالثة هي العقوبات المتعلقة بطائرات إف-35".

وأكد قالن أنه في حال اتخاذ خطوات في هذه المسائل الثلاثة، فإنه بالإمكان فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأمريكية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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