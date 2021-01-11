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سياسة|تركيا

تركيا تعرض على اليونان استئناف المحادثات بينهما.. هذه أبرز القضايا الخلافية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (غيتي)
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (غيتي)
11/1/2021

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليونان إلى استئناف المحادثات التمهيدية بشأن مطالباتهما البحرية في البحر المتوسط وقضايا أخرى خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال تشاووش أوغلو إن "بلاده مستعدة دولة واثقة من نفسها لمناقشة جميع القضايا كما هو الحال دائما".

وأضاف أن المحادثات ستغطي جميع القضايا بين الجارتين. وأضاف "نريد أن نوجه دعوة رسمية. اعتبارا من اليوم نحث اليونان على بدء محادثات استكشافية على أن يعقد الاجتماع الأول خلال شهر يناير".

وذكر تشاووش أوغلو أنه تحت ضغط من بعض دول الاتحاد الأوربي ومن بينها ألمانيا، ألمحت اليونان إلى أنها قد تستأنف المحادثات في 11 يناير/ كانون الثاني.

وعرض أن تستضيف تركيا المباحثات، مشيرا إلى أنه سيتم "تحديد تاريخ المحادثات من قبل المسؤولين الأتراك واليونانيين الذين سيشاركون في المفاوضات".

وقال الوزير التركي إنه تم "إجراء 60 جولة من التفاوض بين تركيا واليونان بشأن المحادثات التمهيدية"، موضحا أن المفاوضات "توقفت بعد أن أصبح أليكسيس تسيبراس رئيسا للوزراء".

وأكد "استعداده للقاء نظيره اليوناني في ألبانيا بناء على دعوة رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما".

وأعرب تشاووش أوغلو عن أمله في "ألا ترفض اليونان هذه الفرصة وهذه الدعوة، والبدء بالمحادثات التمهيدية في أقرب وقت ممكن".

وأكد على ضرورة "مناقشة المساواة في السيادة وتحقيق حل الدولتين في جزيرة قبرص"، التي "لم يتم الحصول على نتائج بخصوص حل مشكلتها منذ 52 عاما".

وطالب الوزير بضرورة "إجراء مفاوضات تطرح فيها الدول الضامنة والأطراف في الجزيرة وجهات نظرهم".

وردا على دعوة الوزير التركي، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده تسعى لإقامة علاقات مثمرة مع تركيا وستحضر المحادثات الاستكشافية مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي بشأن قضية المناطق البحرية المتنازع عليها لدى تحديد موعدها.

وأضاف ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا في لشبونة، "نسعى لعلاقة مثمرة وبناءة مع تركيا".

وأكد أن استئناف المحادثات التي توقفت عام 2016 سيكون خطوة إيجابية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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