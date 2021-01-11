ألمانيا.. محارق الجثث لا تتحمل المزيد مع ارتفاع وفيات كورونا

اضطر العاملون في محارق الجثث بمدينة نورنبيرغ الألمانية، للعمل وردية مسائية بسبب كثرة أعداد الوفيات بفيروس كورونا.

وصرح مدير المدافن بالمدينة غيرهارد كراتزير، للصحفيين، الأحد، أنهم استقبلوا 100 جثة، الخميس فقط، ما اضطرهم للعمل في وردية مسائية من أجل إحراق ودفن الجثث المتكدسة عندهم.

وأشار كراتزير إلى أنّ 34 جثة مازالت في ثلاجات الموتى، مبينا أنّ الثلاجات لم تعد تحتمل أيضا المزيد من الوفيات.

وقال كراتزير "لم نعد نتحمل إجراءات الحرق والدفن. القدرة الاستيعابية للمشرحة 240، وهي لم تعد تتحمل المزيد، ومن أجل ذلك تم رفع القدرة الاستيعابية بإدخال ثلاجات إضافية للخدمة".

وأشار إلى أنّ القوانين بولاية بافاريا التي تتبع لها مدينة نورنبيرغ، تمنع دفن الموتى إلا بعد مرور 96 ساعة على الوفاة، متسائلا إن كان سيتم الالتزام بهذا القانون في الأسابيع والأشهر القادمة أم لا.

وكشف بأنّ أعداد الوفيات من فيروس كورونا زادت في الأيام الماضية بنسبة 30%.

وحسب معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض السارية في ألمانيا، توفي 464 شخصا بكورونا في الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 40 ألفا و343.

فيما ارتفع عدد الإصابات في ألمانيا إلى مليون و908 آلاف و527، بعد تسجيل 16 ألفا و946 إصابة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

تمديد الإغلاق العام

كانت الحكومة الألمانية قد قررت الأسبوع الماضي تمديد الإغلاق العام إلى نهاية الشهر الجاري، كما أعلنت عن تقييد تحرّك سكان ألمانيا في عدة مناطق وعدم تجاوزهم 15 كيلومترا عن منازلهم.

كما طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها بالاستعداد لفترة صعبة في يناير/ كانون الثاني الجاري.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (رويترز)

وقالت ميركل "إنه سيتعين مشاركة شخص واحد على الأكثر في لقاءات خاصة لأفراد منزل آخر وذلك من أجل الحد من جائحة كورونا."

وفي هذا الإطار، تم تمديد إغلاق المدارس ورياض الأطفال وغالبية المتاجر غير الغذائية والحانات والمطاعم والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه حتى نهاية الشهر الجاري.

في الوقت نفسه، أشارت ميركل إلى وجود أمل مع اللقاحات التي تم تطويرها حديثا، وقالت "نعرف أن هناك أفقا مستقبليا لعودة حياتنا اليومية إلى طبيعتها مع اللقاحات المتوافرة حالياً"، معترفةً أن "الإجراءات التي قررناها أكثر قسوة"، لافتة إلى وجود "سباق مع الوقت".