مايك بنس متخوف من عزل ترمب لهذا السبب

كشف مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن الأخير لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل دونالد ترمب، وأنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

ونقلت شبكة سي إن إن عن المصدر (لم تسمه)، الأحد، قوله إن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترمب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.

وأكد المصدر للشبكة الأمريكية أن نائب الرئيس وترمب لم يتحدثا منذ اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مبنى الكونغرس الأربعاء.

وأشار مصدران مقربان إلى أن ترمب غاضب جدا من بنس في حين أن الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.

وكان ترمب طلب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة الكونغرس، لكن الأخير بعث برسالة لأعضاء الكونغرس أبلغهم فيها أنه سيتبع الدستور.

ويحذر حلفاء ترمب من المضي قدما بعملية عزل الرئيس الأمريكي.

فقد قال حليفه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عبر تويتر، إن مضي رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعملية عزل ترمب ستتسبب بأضرار جسيمة، مطالبا الرئيس المنتخب، جو بايدن، بحماية البلاد من عواقب هذه الخطوة.

مطالبات بالتنحي

كانت بيلوسي قد قالت الجمعة إنه في حالة عدم تنحي ترمب، فإنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد في المجلس بالمضي قدما في تحرك لمساءلته بغرض العزل استنادا إلى التعديل رقم 25 في الدستور الأمريكي والذي ينص على عزل الرئيس عندما يكون غير قادر على القيام بواجباته الرسمية.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي (رويترز)

واتهمت نسخة من مسودة بنود المساءلة يتداولها أعضاء الكونغرس فيما بينهم ترمب "بالتحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة" في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام بايدن.

وأرسل ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ مذكرة إلى أعضاء المجلس الجمهوريين تتضمن جدولا زمنيا مفصلا لعقد محاكمة بغرض العزل.

وأشار إلى أن المجلس سيَعقد في 19 يناير/ كانون الثاني أول جلسة عمل له وأنه يحتاج إلى موافقة كل الأعضاء البالغ عددهم 100 للاجتماع في موعد سابق لهذا، مما يعني أن المحاكمة لن تبدأ قبل أن يخرج ترمب من المنصب وذلك حسبما قال مصدر اطلع على الوثيقة.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، الأربعاء، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.