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سياسة|جنوب أفريقيا

بعد أحداث الكونغرس.. رئيس جنوب أفريقيا: مستعدون لمشاركة تجربتنا في الانتقال الديمقراطي مع أمريكا

اقتحام الكونغرس من قبل أنصار ترمب
اقتحام الكونغرس من قبل أنصار ترمب
9/1/2021

أعرب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، السبت، عن استعداد بلاده مشاركة تجربتها الديمقراطية مع الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع شبكة "SABC" الإخبارية المحلية، تطريق رامافوزا إلى اقتحام متظاهرين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، مبنى الكونغرس بالعاصمة واشنطن.

وأكد أن اقتحام الكونغرس "صادم"، مضيفا "جنوب أفريقيا مستعدة لمشاركة تجربتها في الانتقال السلمي إلى الديمقراطية مع الولايات المتحدة".

وشدد أن الأحداث هزت أسس الديمقراطية الأمريكية، مؤكدا ضرورة تنفيذ العملية الانتقالية للسلطة وفقا للدستور.

والأربعاء، وقعت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس في واشنطن، أسفرت عن مقتل 5 بينهم سيدة وضابط شرطة.

وجاء اقتحام الكونغرس كسابقة خطيرة في الحياة السياسية الأمريكية، أثناء انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأثارت صور اقتحام مبنى الكابيتول صدمة بين العديد من الأمريكيين وفي العالم، نتيجة الفوضى غير المسبوقة وأعمال العنف التي رافقتها ضد أبرز رموز الديمقراطية الأمريكية، ونكِّست أعلام الكابيتول، الجمعة، إثر وفاة خمسة أشخاص، بينهم شرطي جراء الاقتحام.

وفي أول تصريح له بعد تصديق الكونغرس على فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي جرت في 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال ترمب إنه سيكون هناك انتقال منظم عندما يتولى بايدن منصبه رئيسًا للبلاد خلال أقل من أسبوعين.

وغرّد على تويتر "إلى كل الذين سألوا، لن أذهب إلى حفل التنصيب في 20 يناير".

ويعد هذا التصريح بمثابة خروج آخر عن التقاليد مع وصول رئاسته إلى نهاية فوضوية، وعلى الرغم من أنها خطوة لم تكن مستبعدة منه، إلا أنها تمثل خروجًا عن العادة القديمة المتمثلة في حضور الرؤساء المنتهية ولايتهم مراسم أداء اليمين لخليفتهم.

المصدر : الأناضول

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