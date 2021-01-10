القبض على سارق منصة بيلوسي من الكونغرس الأمريكي

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شخص ظهر في صور اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي وهو يحمل منصة القراءة الخاصة برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وانتشرت صور آدم كريستيان جونسون وهو يحمل المنصة متفاخرا خلال أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس الأمريكي من جانب اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته للمبنى الشهير خلال جلسة للتصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

صورة وزعتها السلطات الأمريكية لآدم كريستيان جونسون بعد القبض عليه (رويترز)

ووجهت السلطات اتهامات لعشرات المشتبه بهم عقب اقتحام المبنى يوم الأربعاء وناشد مكتب التحقيقات الاتحادي الناس المساعدة في تحديد المشاغبين في ضوء انتشار صور لأعمال الشغب على الانترنت.

ولقي خمسة حتفهم في الأحداث بينهم ضابط من شرطة الكونغرس.

وطالب السناتور الديمقراطي مارك وانر، الرئيس المقبل للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، شركات الاتصالات بالاحتفاظ بما لديها من محتوى وبيانات مرتبطة بأحداث الشغب الذي نشب خلال اجتماع المشرعين لإقرار فوز بايدن بانتخابات الرئاسة.

وأوضح وانر، في رسائل للشركات، كيف استغرق المشاغبون كل هذا الوقت لتوثيق الحدث وبثه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل نصية "للاحتفال بازدرائهم لعمليتنا الديمقراطية".