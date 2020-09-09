من جمع البصل إلى كلية القمة.. هذه حكاية "سماح" المصرية (فيديو)

ونجحت الطالبة سماح هاني في الحصول على المركز الأول بين طلاب الثانوية العامة بالقسم الأدبي على مستوى إدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة شمالي مصر، حيث حصلت على مجموع 98 في المئة الذي أهلها لدخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتحكي سماح قصتها فتقول إنها استطاعت الحصول على هذا المجموع العالي بفضل الله ثم والدتها التي شجعتها وساعدتها كثيرا رغم ظروفها الصعبة وتخلي الوالد عن الأسرة.

وتقول سماح "لم يكن يتصور أحد أن أكمل دراستي أنا وأخوتي، وتوقع الجميع أن نكتفي بالشهادة الإعدادية أو حتى الابتدائية".

وحافظت سماح على تفوقها وتميزها الدراسي منذ طفولتها، وكانت موهوبة بإلقاء الشعر بالمدرسة.

ولما ذهبت للتقديم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية علمت بمصاريفها، فشعرت بخيبة أمل بسبب عدم قدرتها على الدفع.

غير أن جامعة الإسكندرية قدمت لها منحة دراسية كاملة، بالإضافة إلى استضافتها بالمدينة الجامعية، ومنحها مبلغا شهريا.

وقام عميد كلية السياسة والاقتصاد بالإسكندرية يوم الاثنين الماضي بتكريم سماح هاني، معلنًا منحها الدراسة في الكلية بالمجان، بحضور والداتها وخالها وأحد مدرسيها بالثانوية العامة.