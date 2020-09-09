البث الحي
سياسة|مصر

من جمع البصل إلى كلية القمة.. هذه حكاية "سماح" المصرية (فيديو)

استطاعت الطالبة المصرية سماح هاني التفوق بالثانوية رغم ظروفها الصعبة
استطاعت الطالبة المصرية سماح هاني التفوق بالثانوية رغم ظروفها الصعبة
9/9/2020

ونجحت الطالبة سماح هاني في الحصول على المركز الأول بين طلاب الثانوية العامة بالقسم الأدبي على مستوى إدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة شمالي مصر، حيث حصلت على مجموع 98 في المئة الذي أهلها لدخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتحكي سماح قصتها فتقول إنها استطاعت الحصول على هذا المجموع العالي بفضل الله ثم والدتها التي شجعتها وساعدتها كثيرا رغم ظروفها الصعبة وتخلي الوالد عن الأسرة.

وتقول سماح "لم يكن يتصور أحد أن أكمل دراستي أنا وأخوتي، وتوقع الجميع أن نكتفي بالشهادة الإعدادية أو حتى الابتدائية".

وحافظت سماح على تفوقها وتميزها الدراسي منذ طفولتها، وكانت موهوبة بإلقاء الشعر بالمدرسة.

ولما ذهبت للتقديم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية علمت بمصاريفها، فشعرت بخيبة أمل بسبب عدم قدرتها على الدفع.

غير أن جامعة الإسكندرية قدمت لها منحة دراسية كاملة، بالإضافة إلى استضافتها بالمدينة الجامعية، ومنحها مبلغا شهريا.

وقام عميد كلية السياسة والاقتصاد بالإسكندرية يوم الاثنين الماضي بتكريم سماح هاني، معلنًا منحها الدراسة في الكلية بالمجان، بحضور والداتها وخالها وأحد مدرسيها بالثانوية العامة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين