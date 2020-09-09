مصر.. هذه أبرز قرارات وزير التربية والتعليم حول العام الدراسي الجديد

وأوضح شوقي من خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن نظام الثانوية العامة القديمة انتهى، ولا يوجد عنصر بشري في الثانوية العامة الجديدة.

وأضاف أن النظام الجديد يمكن من خلاله تحسين الدرجات بامتحان آخر على مستوى المادة في شهر أغسطس آب، على أن يتم احتساب الدرجة الأعلى للطالب، مؤكدا على تحقيق مبدأ تكافؤ للفرص في هذا النظام الذي لن يسمح بالغش أو التسريب.

أبرز قرارات وزير التعليم #طارق_شوقي للعام الدراسي الجديد pic.twitter.com/AuXagn8yZ7 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) September 8, 2020

وعن أسئلة الثانوية العامة المقبلة قال شوقي إن كلها ستكون بنظام الاختيار من متعدد وليس بها كتابة، مضيفا أنه ستكون هناك أربعة نماذج للامتحانات متساوية الصعوبة، والتصحيح سيكون إلكتروني على نحو مباشر.

وبيّن وزير التعليم المصري أن العام الدراسي سيبدأ يوم 17 أكتوبر المقبل في مدارس مصر، والمدارس الدولية ستبدأ في 15 سبتمبر، موضحا أن مبدأ الحضور سيكون خاصًا بكل مدرسة ووضعها الخاص.

وأوضح أن هناك طرقَ دعم للطلاب في كل المستويات ومن يمتلك الإنترنت في المنازل، يمكنه الاستفادة من القنوات التعليمية، ومنصة المكتبة الإلكترونية، ومنصة البث المباشر، ومن لا يمتلك الإنترنت يمكنه التوجه للمدرسة، وذلك للمراحل الابتدائية من الصف الرابع وحتى السادس.

وقال أيضا إنه تمت إضافة كتاب "القيم واحترام الآخر" للصف الثالث الابتدائي، وكتاب "بناء الشخصية الوطنية" للصف الأول الثانوي، كما أنه سيتم طرح مجموعة من الأفلام التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية والإعدادية.

ونفى شوقي أي إلغاء لتسجيل الغياب والحضور أو درجات أعمال السنة؛ فجميع تلك الأمور سارية، لأن هذا العام هو عام دراسي عادي كما قال.

وقال إنه سيكون هناك تطبيق، على غرار تطبيق "أوبر"، يتيح للطلاب إمكانية إرسال أي سؤال عن المناهج الدراسية، وسيتم الرد عليه من قِبل أستاذ أو مجموعة من الأساتذة.

وعن نظام حضور الطلاب لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي فسوف يحضر الطلاب 4 أيام أسبوعيا لمدارس الفترة الواحدة، و3 أيام أسبوعيا لمدارس الفترتين،

والطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى السادس الابتدائي، سوف يذهبون يومين لمدارس الفترة الواحدة، و3 أيام لمدارس الفترتين.

أما عن طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية فسوف يذهبون مرتين أسبوعيا، مع توفير محتوى رقمي كبير لهم.

وعن مصادر التعلم قال شوقي إنه ستتم إتاحة مناهج جميع المواد على القنوات التعليمية، وعبر الانترنت عبر منصة البث المباشر، والكتب التفاعلية، وبنك المعرفة، ومكتبة الدروس الالكترونية الجديدة ومنصات ادمودو، وذاكر، واسأل المعلم.

وأوضح أن بعض هذه المنصات ستكون مجانية وبعضها الآخر سيكون بمقابل رمزي، والذي سيوجه لرفع كفاءة المعلمين وتحفيزهم.

تنسيق الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالى أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لعام 2020 للطلاب خريجى مرحلة الثانوية العامة ستكون في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر أيلول 2020، لتسدل الستار أخيرًا على لحظات الانتظار الصعبة بعد مد فترة تسجيل رغبات الطلاب الكترونيا للقبول فى الكليات من يوم السبت إلى الأحد الماضى.

ويمكن للطلاب المسجلين ضمن المرحلة الثانية معرفة نتيجتهم من خلال الدخول على الرابط الخاص بتنسيق الكليات ومعرفة الكلية التى تم ترشيحهم للالتحاق بها من خلال الضغط على هذا الرابط وإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السرى.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية من الشعبتين العلمية والأدبية 254 ألفًا و512 طالبًا وطالبة، ومنهم 194 ألفًا و448 طالبًا وطالبة، من طلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.4%، و60 ألفًا و64 طالبة وطالبة من طلاب الشعبة الأدبية بحد أدنى 278 درجة بنشبة 67.8%.