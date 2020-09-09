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سياسة|مصر

مصر: جدل بعد الإعلان عن تصدير الكهرباء لأوربا بسعر مدعم

محطة بنبان لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية جنوب مصر
محطة بنبان لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية جنوب مصر
9/9/2020

وقال سليمان لبلومبرغ إن صندوق مصر السيادي يجري حاليا مفاوضات لبيع الكهرباء إلى دول أوربية وأفريقية بسعر 2.4 سنت أمريكي (نحو 40 قرشا مصريا) لكل كيلو وات.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن السعر الذي أعلن عنه سليمان مساو لسعر بيع الكهرباء المدعومة من الدولة للشريحة الأولى أو أقل.

وأبدوا تعجبهم من بخس أسعار تصدير الكهرباء مقارنة بسعرها الحقيقي في الدول الأوربية نفسها.

وأشار بعض المعلقين إلى أن سعر الكهرباء في ألمانيا، على سبيل المثال يبلغ 23 سنتا لكل كيلو وات، بحسب سليمان، والذي اعتبر أن السعر المطروح للتصدير سعر تنافسي.

المصدر : خدمة سند
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