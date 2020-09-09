مصر: جدل بعد الإعلان عن تصدير الكهرباء لأوربا بسعر مدعم

وقال سليمان لبلومبرغ إن صندوق مصر السيادي يجري حاليا مفاوضات لبيع الكهرباء إلى دول أوربية وأفريقية بسعر 2.4 سنت أمريكي (نحو 40 قرشا مصريا) لكل كيلو وات.

Egypt is weighing a plan to sell its surplus power to Europe and other countries in Africa https://t.co/NjQ3LSjqRY — Bloomberg (@business) September 7, 2020

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن السعر الذي أعلن عنه سليمان مساو لسعر بيع الكهرباء المدعومة من الدولة للشريحة الأولى أو أقل.

وأبدوا تعجبهم من بخس أسعار تصدير الكهرباء مقارنة بسعرها الحقيقي في الدول الأوربية نفسها.

هيصدر الكهربا لافريقيا ب45 قرش الكيلو

واحنا ب 145 قرس الكيلو

يعني افريقيا منورة بفلوسنا ومصر منورة باهلها — MR .TeToo (@Temm0100) September 8, 2020

وأشار بعض المعلقين إلى أن سعر الكهرباء في ألمانيا، على سبيل المثال يبلغ 23 سنتا لكل كيلو وات، بحسب سليمان، والذي اعتبر أن السعر المطروح للتصدير سعر تنافسي.

بلومبرج| مصر تبدأ محادثات لتصدير الكهرباء ورئيس صندوق مصر السيادي : سعر البيع 2.4سنت(٤٥قرش) لكل كيلووات..

___ طب ماتدونا الكهربا بالسعر ده ،اعتبرونا أجانب يا أخي pic.twitter.com/sFFr4LALRt — أحمد بدوي (@ahmed2013b1) September 8, 2020