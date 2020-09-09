"لم أجد وقتا لتقبيل ابنتي".. طبيب ينعي نفسه قبيل وفاته بكورونا

وكان مصطفى يعمل أخصائيا لأمراض القلب، بمركز القلب بمدينة المحلة الكبرى، وقد توفى في العزل بمستشفى المنصورة الجامعي بعد تدهور حالته الصحية.

وقبل وفاته كتب مصطفى سلسلة تدوينات، عن تطور حالته الصحية قال في أحدها: "اليوم إن شاء الله محاولة تجريب كورس علاجي جديد غير الحالي لعدم وجود أي تحسن الحمد لله طبعا على كل شيء، كمان سمعت أنني قد أحتاج بلازما من أحد المتاعفين لكن لا أعرف التفاصيل،مقدما فصيلة دمي B+…".

رحم اللهُ الطبيب"مصطفى السيد عبده"أخصائى أمراض القلب،الذى فارق الحياة ف العزل بمستشفى المنصورة الجامعي،جراء إصابته بفيروس #كورونا

كتب الراحل عبر"فيسبوك"قبل وفاته بساعات:

"تم اتخاذ قرار تركيب أنبوبة حنجرية الآن،لم أجد الوقت الكاف لتقبيل ابنتي،لا إله إلا الله محمد رسول الله"😢 pic.twitter.com/BwAMKCGaJd — سيس عنخ أمون (@SisAnkhAmon) September 8, 2020

الطبيب مصطفى السيد عبده توفاه الله بعد أن اصيب بالكورونا.

وللاسف عند تأكد إصابته, كتب سطر أبكى قلوب الأطباء الشباب ممن يعملون فى مصر جميعا:

"يارب علشان خاطر البنتين الغلابة اللى مالحقتش أحفظ وشهم بسبب الجرى فى الدنيا"

ربنا يرحمه ويغفر له. pic.twitter.com/gSLkyX8NJe — Mahmoud Zebedan #77 👑 (@lasso_914) September 8, 2020

(الله يرحمك وينتقم من كل ظالم)..

بعد استغاثته لأيام.. أخصائي أمراض القلب مصطفى السيد عبده في آخر منشور له قبيل لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم إثر إصابته #بكورونا. 😢😢 pic.twitter.com/dJNaSsE1ub — Mereet dola (@AmeeraAdelMDH1) September 8, 2020

انهاردة انتشر خبر وفاة طبيب مقيم بطوارئ معهد القلب المحله د.مصطفى السيد عبده

الواحد حرفيا مفزوع من كل كلمه الراجل كاتبها ع صفحته الدنيا فانيه واحنا عاملين نعافر ونتعب ف بعض وناسيين انو هنمشى وبدون تحديد معاد الراجل حرفيا من كلامه كان بيموت ف اليوم ميت مره نقص اكسجين ل50% — Ahmed Salah (@DrAhmed53851301) September 8, 2020