قائد الجيش الأمريكي: على الجيش البقاء بعيدا عن السياسة

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قادة الجيش الأمريكي بالرغبة في خوض الحروب لإرضاء صناع الأسلحة.

ونفى مكونفيل الثلاثاء بشكل غير مباشر الاتهامات قائلا إن القادة العسكريين لن يوصوا بإرسال قوات للقتال إلا عندما يكون ذلك في مصلحة الأمن القومي أو كملاذ أخير. لكنه امتنع عن التعليق مباشرة على تصريحات ترمب.

ويسعى ترمب للفوز بفترة ثانية في انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني التي يواجه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأضاف مكونفيل، الذي عينه ترمب، خلال منتدى على الإنترنت نظمته منظمة إعلامية متخصصة في الشأن العسكري الأمريكي "العديد من هؤلاء القادة لديهم أبناء وبنات يخدمون في الجيش، وكثير منهم لديه أبناء وبنات ذهبوا للقتال أو ربما يخوضون القتال الآن".

ومضى يقول "يمكنني أن أؤكد للشعب الأمريكي أن كبار القادة سيوصون فقط بإرسال قواتنا للقتال عندما يكون ذلك ضروريا للأمن القومي وكملاذ أخير. نأخذ هذا بجدية بالغة لدى تقديم توصياتنا".

وتصاعد صدام ترمب مع القادة العسكريين بشأن مجموعة من القضايا بعد أن أسند مناصب في إدارته لجنرالات كبار متقاعدين.

وفي مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض أمس الاثنين انتقد ترمب بايدن ووصفه بالمؤيد "للحروب التي لا تنتهي" قبل أن ينتقل لانتقاد قادة الجيش الذين عينهم بنفسه، قائلا إنهم يهتمون بالصراع لإرضاء الموردين العسكريين.

وقال ترمب "لا أقول إن الجيش يحبني. الجنود يفعلون. كبار الشخصيات في البنتاغون ليسوا كذلك على الأرجح لأنهم لا يريدون فعل شيء سوى خوض الحروب حتى تظل تلك الشركات الرائعة التي تصنع القنابل وتصنع الطائرات وتصنع كل شيء آخر سعيدة".

وأضاف "لكننا نترك الحروب التي لا نهاية لها" وتابع قائلا "بعض الناس لا يودون العودة للديار. بعض الناس يحبون الاستمرار في إنفاق المال. خيانة عالمية قاسية القلب تلو الأخرى، هكذا كان الأمر".

ومثل هذا الانتقاد لقادة الجيش من رئيس يقترب من فترة رئاسته أمر غير مألوف تماما.

وجاءت تصريحات ترمب عقب تقرير صدر الأسبوع الماضي جاء فيه أنه وصف الجنود الأمريكيين الذي قتلوا ودفنوا في أوروبا "بالفاشلين" ورفض زيارة مقبرة أمريكية لاعتقاده أنه أمر غير مهم. ونفى ترامب هذه التقارير.