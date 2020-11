فرار آلاف المهاجرين بعد اندلاع حريق في مخيم مكتظ باليونان (فيديو)

ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى اجتماع طارئ مع الوزراء لكن لا توجد أنباء عن ضحايا حتى الآن.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن المخيم تحول في معظمه إلى حاويات وخيام محترقة مع حلول الساعات الأولى من صباح اليوم بينما فتش عدد قليل من الناس عن متعلقاتهم الشخصية وسط الركام.

Alarming images of the chaos that has erupted inside the overcrowded #Moria Moria Refugee Camp in Greece. Designed for a little over 2000, it hosts more than 13.000. https://t.co/tC8SFzSZOl — Dymamite (@Dymamite3) September 9, 2020

وقال مسؤولو إطفاء إن الحريق اندلع في مخيم موريا المكتظ باللاجئين بعد منتصف الليل بقليل.

ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن وتتحرى السلطات إن كان متعمدا.

وقال مانوس لوجوثيتيس المسؤول في وزارة الهجرة لوكالة أثينا الرسمية للأنباء إن موريا "دُمر تماما على الأرجح".

Would you pray for Moria Refugee Camp, Lesvos, Greece? Tonight many are suffering from a fire & fear from results of first batch of COVID-19 testing in the camp. ⁦@BaptistWorld⁩

partner All4Aid team is safe and will be ministering over upcoming days https://t.co/nD49XfDUCC — Elijah Brown (@ElijahMBrown) September 9, 2020

وتشير التقارير الأولية إلى أن حرائق اندلعت في مواقع متفرقة من المخيم الممترامي الأطراف بعدما حاولت السلطات عزل عدد من الأفراد بعد ثبوت إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وقال شاهد من موريا "الحريق لا يزال مشتعلا، وجرى إخلاء المخيم. كل هؤلاء على الطريق المؤدي إلى (بلدة) ميتيليني". وأضاف "الشرطة تمنعهم من المرور. ينام هؤلاء الناس على جانبي الطريق في الحقول".

وبحسب مصور وكالة فرانس برس في المكان فان "النيران مشتعلة في كل المخيم تقريبا، في داخله وفي الخيم الموجودة في الخارج في حقل الزيتون".

Moria refugee camp in Greece was "probably totally destroyed" after a fire broke out just after midnight on Tuesday https://t.co/rJ7uMvP5bh — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 9, 2020

وأضاف أن "طالبي اللجوء يفرون من المخيم سيرا على الأقدام في اتجاه مرفأ ميتيلين لكن سيارات قوات الأمن كانت متوقفة هناك".

وقالت جمعية "ستاند باي ليسفوس" لدعم اللاجئين، على تويتر إنها تلقت تقارير بان السكان المحليين اليونانيين في الجزيرة منعوا طالبي اللجوء الفارين من التوجه الى قرية مجاورة.

وأضافت "المخيم كله مشتعل، كل شيء يشتعل، والناس يفرون".

The biggest refugee camp in Greece by numbers is evacuated after a fire breaks out https://t.co/rAdaH1Fqse — Bloomberg Politics (@bpolitics) September 9, 2020

خارج السيطرة

وقال مسؤول حكومي إن الحكومة ستعلن حالة الطوارئ في ليسبوس على الأرجح مما يسمح لها بحشد كل القوى لدعم الجزيرة وطالبي اللجوء.

وقال ستراتيس كيتيليس رئيس بلدية ميتيليني إنه يتعين نقل المهاجرين أو تسكينهم في سفن لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال رجل شرطة يُدعى أرجيريس سيفريس لقناة (أوبن تي.في) "الوضع خارج السيطرة" مضيفا أن الشرطة اضطرت إلى إطلاق سراح نحو 200 شخص كان من المقرر ترحيلهم إلى بلدانهم.

📹 تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق الأربعاء في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث اندلعت عدة حرائق فجراً كما أعلن رجال الإطفاء.#فرانس_برس #اليونان pic.twitter.com/HOTxo5P9ce — فرانس برس بالعربية (@AFPar) September 9, 2020

وتنتقد منظمات الإغاثة الظروف المعيشية في منشأة موريا مرارا قائلة إن من المستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي وإجراءات النظافة الشخصية الأساسية في المخيم الذي يعيش فيه أكثر من 12 ألف مهاجر أي ما يفوق قدرته على الاستيعاب بأكثر من أربع مرات.

ووضعت المنشأة قيد الحجر الصحي الأسبوع الماضي بعدما أكدت السلطات أن أحد طالبي اللجوء أصيب بفيروس كورونا. وارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 35 منذ ذلك الحين.

وكانت جزيرة ليسبوس الواقعة قبالة الساحل التركي، على الخط الأمامي خلال تدفق المهاجرين إلى أوربا في 2015-2016.

وبسبب جائحة فيروس كورونا، يتم عزل جميع المهاجرين القادمين إلى الجزيرة في الحجر الصحي بعيدا عن المخيمات اعتبارا من أول مارس/ آذار.