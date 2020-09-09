على غرار جورج فلويد.. مقتل كولومبي على يد الشرطة(فيديو)

وقالت كلوديا لوبيز، عمدة بوغوتا، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن هذا مثال على "وحشية الشرطة المرفوضة".

Desde @Bogota rechazamos el abuso policial.

Presidiré la mesa de DDHH y Convivencia Distrital para que en conjunto con @PGN_COL @DefensoriaCol logremos una reforma seria al interior de la Policía, que no puede quedarse en excusas de manzanas aisladas ni anuncios de investigación. pic.twitter.com/PlaqDInrz3 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 9, 2020

ووقع الحادث في وقت سابق من صباح الأربعاء، إذ تقول الشرطة إنها وجدت خافيير هومبيرتو أوردونيز البالغ من العمر 46 عاما يشرب الخمر في الشارع مع آخرين، في انتهاك لقواعد التباعد الاجتماعي الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

والتقط أصدقاؤه فيديو اعتقاله ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي إذ يظهر الشرطيان وهما يطرحان أوردونيز أرضا ويصعقانه بشكل متتال بمسدس كهربائي صاعق بينما يتوسل لهم قائلا " رجاء توقفوا".

واقتيد أوردونيز بعد ذلك إلى قسم للشرطة حيث يقول أصدقاؤه إنه تعرض للضرب، وتوفي في وقت لاحق في أحد المستشفيات.

وتعهد وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيو "بعدم التسامح" مع ضباط الشرطة الذين ينتهكون القانون. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق وإيقاف المشتبه بهم عن العمل.