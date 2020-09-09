شاهد: مظاهرات في الإسكندرية تقاوم الإزالات بهتافات مناهضة للسيسي

وقال شهود عيان ونشطاء في الإسكندرية شمال مصر إن الأمر بدأ بحملة شنها ضباط قسم المنشية وضباط المرافق على بعض المباني والمحال في حي المنشية وبالتحديد شارع السبع بنات والشوارع المحيطة.

وأضافوا أن " عددا من الضباط هددوا مواطنين بالسلاح ومحاولة الدخول بالقوة بسيارات الإزالة، لكن تصدى لهم الأهالي ومنعوا دخول السيارات واعترضوا الضباط."

ومع احتدام الموقف، ردد عدد من الأهالي هتافات مناهضة للسيسي منها "ارحل ياسيسي" و"مش عايزينك".

وواصل الأهالي الهتاف وتحركوا في مسيرة غير منظمة في عدد من الشوارع المحيطة، وأجبروا الضباط على الانسحاب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع دعوات المقاول والفنان المصري محمد علي التي أطلقها مطلع الأسبوع الجاري للتظاهر ضد السيسي في العشرين من الشهر الجاري.

وتصدر هاشتاغات "نازلين في وقت_مفاجئ" و"مش عايزينك" و"ارحل يا سيسي" مواقع التواصل الاجتماعي.

اهلي وناسي في #الاسكندريه وقفوا قدام الشرطة عشان بتهد بيوتهم، والله يا شعب مصر نقدر اننا نحرر مصر من الظلم والتشريد دا ، لو اتوحدنا مفيش حد هيبقى اقوى مننا ، كلنا ايد واحده ضد الفاجر السيسي ونظامه #مش_عايزينك #نازلين_في_وقت_مفاجئ pic.twitter.com/encW033aE2 — Mohamed Ali | محمد علي (@Moaliofficial_) September 9, 2020

مايحدث في #الإسكندرية الآن:

•ضباط المرافق حاولوا إزالة عدد من المباني

• عدد من الضباط هددوا المواطنين بالسلاح ومحاولة الدخول بالقوة بسيارات الإزالة، لكن تصدى لهم الأهالي ورددوا هتافات منها "ارحل ياسيسي" و"مش عايزينك"وأجبروا الضباط على الانسحاب.

#نازلين_في_وقت_مفاجي pic.twitter.com/T8gr4JYmTQ — محمد نصر | Mohamed Nasr (@MohamedNasrAJA) September 9, 2020

لازم علشان الاجيال القادمه احنا لسا بمعاني من جبال عبد الناصر وإلا السادات ومبارك ارحمونا ربنا اسمو الرحيم الحكيم الخلوق انتو مين انتو ولا حاجه خالص #نازلين_في_وقت_مفاجي pic.twitter.com/M8aAqUBJ4g — ابوضياء (@0HKWhhnq6uTBPmb) September 9, 2020

#نازلين_في_وقت_مفاجي

لما تيجي ساعة الصفر هصفرلك pic.twitter.com/oDNJvaxmBa — سامح مش مسامح (@5_same7) September 9, 2020

https://twitter.com/1Ikpy7E8rfDydZQ/status/1303464874228494349?ref_src=twsrc%5Etfw

امام المصريين اليوم فرصة تاريخية ليس من السهل تعويضها ، الخروج للشارع و اسقاط هذا النظام القمعي الخائن المتعفن الذي ازكمت رائحته النتة الأنوف ليس فقط لاسترجاع الثورة و مؤسسة الدولة وإنما الدفاع على مساجدكم و بيوتكم من الهدم #نازلين_في_وقت_مفاجي #مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك — إبراهيم قصودة🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) September 9, 2020

عجبني هاش #نازلين_في_وقت_مفاجئ

و واضح إن في حد بدأ يدرك إن الثورة زي ما قولنا مش مرتبطة بزمان ولا مكان

تحديد الزمان يوم 20 بيدي فرصة لكلاب الحراسة تقفل علينا الدنيا

و ننزل نتحاصر و منعرفش نتحرك

ياريت كل الناس تفهم و تدرك ده علشان نبقي فعل مش رد فعل#الشعب_يريد_إسقاط_النظام — ⁦ الشيخ حسني™️ (@shekhhosni) September 8, 2020

https://twitter.com/X9HtFzmNVO1AtBj/status/1303695246002401281?ref_src=twsrc%5Etfw