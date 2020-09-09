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سياسة|مصر

شاهد: مظاهرات في الإسكندرية تقاوم الإزالات بهتافات مناهضة للسيسي

9/9/2020

وقال شهود عيان ونشطاء في الإسكندرية شمال مصر إن الأمر بدأ بحملة شنها ضباط قسم المنشية وضباط المرافق على بعض المباني والمحال في حي المنشية وبالتحديد شارع السبع بنات والشوارع المحيطة.

وأضافوا أن " عددا من الضباط هددوا مواطنين بالسلاح ومحاولة الدخول بالقوة بسيارات الإزالة، لكن تصدى لهم الأهالي ومنعوا دخول السيارات واعترضوا الضباط."

ومع احتدام الموقف، ردد عدد من الأهالي هتافات مناهضة للسيسي منها "ارحل ياسيسي" و"مش عايزينك".

وواصل الأهالي الهتاف وتحركوا في مسيرة غير منظمة في عدد من الشوارع المحيطة، وأجبروا الضباط على الانسحاب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع دعوات المقاول والفنان المصري محمد علي التي أطلقها مطلع الأسبوع الجاري للتظاهر ضد السيسي في العشرين من الشهر الجاري.

وتصدر هاشتاغات "نازلين في وقت_مفاجئ" و"مش عايزينك" و"ارحل يا سيسي" مواقع التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/1Ikpy7E8rfDydZQ/status/1303464874228494349?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/X9HtFzmNVO1AtBj/status/1303695246002401281?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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