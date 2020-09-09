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سياسة|مصر

جمال يوسف.. ظهور صادم لممثل مصري بعد إصابته بسرطان البلعوم (فيديو وصور)

أحدث ظهور للممثل المصري جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان طالبا من الجميع الدعاء له
أحدث ظهور للممثل المصري جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان طالبا من الجميع الدعاء له
9/9/2020

وقال يوسف لوسائل إعلام مصرية إنه اكتشف إصابته بالسرطان في شهر مايو/ أيار الماضي بعد عمل الفحوصات اللازمة التي بينت وجود ورم خبيث بالغدد الليمفاوية والبلعوم الأنفي.

وقال إنه خضع لـ 35 جلسة إشعاع، كما خضع للعلاج الكيمائي أيضا، مما أثر على عملية البلع لديه وعلى حباله الصوتية، وعلى قدرته على الكلام، لكنه رفض اليأس رغم كل المعاناة.

وطالب جمال يوسف من جمهوره الدعاء له بالشفاء وقال "خايف من وقفتي قدام ربنا".

وأوضح يوسف أنه أنهى فترة علاجه الكيمائي والإشعاعي وينتظر حتى نهاية الشهر الحالي لعمل الفحوصات مرة أخرى.

وشكر يوسف عددا من الفنانين المصريين الذين وقفوا بجانبه طوال فترة علاجه وخاصة الفنان محمد صبحي الذي أراد أن يتكفل بعلاجه في الخارج.

ويشار إلى أن جمال يوسف قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 180 عملا فنيا، أشهرها مسلسلات "فارس بلا جواد" و"أم كلثوم" و"البحار مندي".

كما شارك في أفلام "أيام السادات" و"صعيدي رايح جاي" و"فيلم هندي".

أيضًا شارك أخيراً  في مسلسل "ونسني" و "الضاهر" و"قانون عمر" وغيرها من المسلسلات الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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