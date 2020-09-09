جمال يوسف.. ظهور صادم لممثل مصري بعد إصابته بسرطان البلعوم (فيديو وصور)

وقال يوسف لوسائل إعلام مصرية إنه اكتشف إصابته بالسرطان في شهر مايو/ أيار الماضي بعد عمل الفحوصات اللازمة التي بينت وجود ورم خبيث بالغدد الليمفاوية والبلعوم الأنفي.

"أنا خايف من وقفتي قدام ربنا".. تعاطف واسع مع الفنان جمال يوسف بعد أن أعلن إصابته بسرطان البلعوم pic.twitter.com/p4avrMRE6I — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 9, 2020

وقال إنه خضع لـ 35 جلسة إشعاع، كما خضع للعلاج الكيمائي أيضا، مما أثر على عملية البلع لديه وعلى حباله الصوتية، وعلى قدرته على الكلام، لكنه رفض اليأس رغم كل المعاناة.

وطالب جمال يوسف من جمهوره الدعاء له بالشفاء وقال "خايف من وقفتي قدام ربنا".

لا حول ولا قوة الا بالله ادعوله ربنا يشفيه 💔 الممثل جمال يوسف ومحنة اصابته بسرطان البلعوم pic.twitter.com/SoRZAIjBd9 — Likee . (@Likee01) September 8, 2020

وأوضح يوسف أنه أنهى فترة علاجه الكيمائي والإشعاعي وينتظر حتى نهاية الشهر الحالي لعمل الفحوصات مرة أخرى.

وشكر يوسف عددا من الفنانين المصريين الذين وقفوا بجانبه طوال فترة علاجه وخاصة الفنان محمد صبحي الذي أراد أن يتكفل بعلاجه في الخارج.

الفنان جمال يوسف ربنا يشفيك يارب ويعفو عنك و تقوم بالسلامة يارب pic.twitter.com/53EYgqPgP4 — Ezzat Abdoh (@EzatAbdou) September 9, 2020

ويشار إلى أن جمال يوسف قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 180 عملا فنيا، أشهرها مسلسلات "فارس بلا جواد" و"أم كلثوم" و"البحار مندي".

كما شارك في أفلام "أيام السادات" و"صعيدي رايح جاي" و"فيلم هندي".

خيانه الصحة هي اكبر خيانه ممكن الواحد يتعرض ليها، دعواتكوا للفنان جمال يوسف ربنا يشفيه يارب ❤️ pic.twitter.com/LX0aunmYEd — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) September 9, 2020

أيضًا شارك أخيراً في مسلسل "ونسني" و "الضاهر" و"قانون عمر" وغيرها من المسلسلات الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا.