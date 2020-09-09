تقرير: روسيا تجهز لإرسال ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن أعمار المرتزقة تتراوح بين 20 و45 عاما وهم من قرى مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا.

وأضافت أنهم تم الاتفاق معهم عبر وسطاء محليين، وسيتم إرسالهم إلى ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن عقود المرتزقة تبلغ 5 أشهر بأجر شهري قدره ألفي دولار.

وقالت المصادر إن روسيا سبق أن أرسلت في مايو/أيار الماضي 300 مرتزق من القامشلي إلى ليبيا.

وقالت الأناضول إنه حسب مصادر محلية سورية، أرسلت روسيا حتى الآن نحو 5 آلاف مرتزق من محافظات دمشق ودرعا والحسكة وحمص والقنيطرة.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية مطلع الشهر الجاري، رصد أرتال مسلحة من المرتزقة وصلت من الشرق إلى مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة، وسط البلاد.

وقالت في بيان لها إن هذه الأرتال المسلحة، التي تم تسكينها في مدارس، "تتكون من خليط مرتزقة الجنجويد وعصابات شركة فاغنر الروسية وسوريين ويمنيين، على متن 112 آلية مسلحة وسيارات الذخيرة".