البث الحي
سياسة

تقرير: روسيا تجهز لإرسال ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا

صورة أرشيفية نشرتها حكومة الوفاق لمرتزقة من مدينة السويداء السورية خلال تجهيزهم للسفر إلى ليبيا
صورة أرشيفية نشرتها حكومة الوفاق لمرتزقة من مدينة السويداء السورية خلال تجهيزهم للسفر إلى ليبيا
9/9/2020

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن أعمار المرتزقة تتراوح بين 20 و45 عاما وهم من قرى مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا.

وأضافت أنهم تم الاتفاق معهم عبر وسطاء محليين، وسيتم إرسالهم إلى ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن عقود المرتزقة تبلغ 5 أشهر بأجر شهري قدره ألفي دولار.

وقالت المصادر إن روسيا سبق أن أرسلت في مايو/أيار الماضي 300 مرتزق من القامشلي إلى ليبيا.

وقالت الأناضول إنه حسب مصادر محلية سورية، أرسلت روسيا حتى الآن نحو 5 آلاف مرتزق من محافظات دمشق ودرعا والحسكة وحمص والقنيطرة.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية مطلع الشهر الجاري، رصد أرتال مسلحة من المرتزقة وصلت من الشرق إلى مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة، وسط البلاد.

وقالت في بيان لها إن هذه الأرتال المسلحة، التي تم تسكينها في مدارس، "تتكون من خليط مرتزقة الجنجويد وعصابات شركة فاغنر الروسية وسوريين ويمنيين، على متن 112 آلية مسلحة وسيارات الذخيرة".

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين