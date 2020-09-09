"بردا وسلاما".. فنانون يتضامنون مع "حرائق سوريا" وتفاعل عربي واسع (فيديو)

وعبّر العديد من الناشطين ونجوم الفن في العالم العربي، عن تضامنهم مع السوريين، بسبب موجة الحرائق الضخمة، التي التهمت مساحات كبيرة من الغابات والأراضي الزراعية في المناطق الجبلية المحاذية للساحل السوري.

وعلت أصواتهم بالدعاء للشعب السوري،وأبدوا دعمهم وتضامنهم عبر وسم "#سوريا_تحترق"، الذي حظي بتفاعل واسع وتصدر قائمة المواضيع الرائجة، على موقع "تويتر" في العديد من البلدان العربية، خلال اليومين الماضيين.

اللهم اجعل النار برداً وسلاماً كما جعلتها بردا وسلاماً على سيدنا ابراهيم اللهم إنا نستودعك سوريا الحبيبه فأحفظها يارب واحميهم 🙏🏻😭 #سوريا_تحترق #سوريا pic.twitter.com/SyxMq0QjZU — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 8, 2020

وقالت النجمة السورية سوزان نجم" سلاماً وبرداً على سوريتي الحبيبة.. حرائق رهيبة تحرق مناطقنا وأحلامنا وأشجارنا لليوم الثالث على التوالي يارب رحمتك".

وكتبت النجمة أحلام" اللهم اجعل النار برداً وسلاماً .. اللهم إنا نستودعك سوريا الحبيبة فأحفظها يارب واحميهم".

وكتبت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بالقول "سوريا الحبيبي الله حاميكي انتي قوية قدام كل المصائب"، وشاركت الفنانة إليسا تغريدتها بالدعوات.

حرائق سوريا

واندلع يوم السبت حريق، شرقي محافظة اللاذقية (شمال غرب)، وامتد إلى ريف محافظة حماة، بينما تعمل فرق الإنقاذ في مكافحة الحريق الذي امتد لمناطق أخرى.

الحريق الذي لم يُعرف أسبابه بعد، امتد لينتشر في العديد من المناطق والقرى بالريف الغربي لمحافظة حماة، وأجبر، سكان منطقة مصياف بريف حماة، على إخلاء منازلهم وقراهم.

الله يحمي #سوريا وشعبها من كل شر وتنطفي الحرائق بسرعة ما بدنا يا رب نسمع عن ضحايا حرام الي صار فيهم من سنين لهلأ ما ارتاحوا! 🙏🏻

الكوارث كتيرة ووجع الشعوب العربية واحد #سوريا_تحترق — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 7, 2020

وفي الوقت الذي يتسع فيه نطاق الحريق باستمرار، تعاني سيارات الإطفاء والإسعاف من عدم القدرة على الوصول إلى مناطق الحريق، بسبب وعورة الطرق وعدم جاهزيتها لعبور المركبات.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية في المنطقة، أن الحريق ألحق الضرر بالعديد من حقول الزيتون والتفاح التي تعدّ المصدر الرئيسي لسكان المنطقة.

غابات سوريا وأشجارها وخيراتها … الله يتلطف فيهم

وبأهالينا بكل مكان 🙏🏻 pic.twitter.com/vEqeuiiXer — Sulaf Fawakherji (@sfawakherji) September 5, 2020

برداً وسلاماً يابلدي

منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي

كنت برفض قول انو هالسنة صعبة برغم كل الظروف المأساوية الي عم تتوالى حاسة انو واجبنا نضل نتفائل بالخير

بس الي صار كتير سوريا ولبنان والسودان والعراق.. الله يحمي كل البلاد والناس ويزيح الغمة عن الجميع 🙏🏻 #حرائق_سوريا pic.twitter.com/QOYrazHkTB — Kinda Alloush (@KindaAlloush) September 8, 2020