"إنها حقيقة".. حاكم نيويورك: ترمب تسبب بتفشي كورونا في الولاية

ونقل موقع "ذي هيل" الأمريكي عن كومو قوله إن "ترمب تسبب في تفشي كورونا في نيويورك.. هذه حقيقة".

وأضاف "إنها حقيقة اعترف بها ترمب، ومراكز مراقبة الأوبئة، وكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي".

وأضاف حاكم نيويورك، في مؤتمر صحفي، "أتعلمون ما المتسبب في هذا؟ إنه انعدام كفاءة ترمب.. والآن يرفضون تقديم التمويل الفيدرالي للمساعدة في إصلاح الضرر الناجم عن الكمين الذي أنشؤوه".

وانتقد كومو، ترمب والحكومة الفيدرالية لعدم تقديمهما التمويل اللازم للتعامل مع تبعات الجائحة.

و قال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان، إن "كومو بدا كشخص مصاب بجنون العظمة".

وأضاف دير، في معرض رده على تصريحات كومو، أن "ترمب قدم الدعم اللازم لنيويورك في أكثر من مرة".

الأولى عالميا

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم بفيروس كورونا وحتى أمس الثلاثاء، ارتفعت وفيات كورونا في الولايات المتحدة، إلى 193 ألفا و897 حالة وفاة، والإصابات إلى 6 ملايين و506 آلاف و39 إصابة، بينما تعافى 3 ملايين و781 ألفا و738.

ومن حيث الوفيات تأتي ولاية نيويورك في المرتبة الأولى بـ 33 ألفا و100 حالة وفاة.

وأودى الفيروس بحياة 894 ألف شخص في العالم وأصاب أكثر من 27.4 مليون شخص رسميا منذ نهاية ديسمبر /كانون الاول

تسييس اللقاحات

ويخشى العديد من الخبراء من أن يمارس ترمب ضغوطا لترخيص استخدام لقاح ضد كورونا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأكد ترمب أن بلاده ستطور لقاحا "هذه السنة".

أما خصمه الديموقراطي جو بايدن فقال يوم الاثنين إنه "يريد أن يستمع إلى آراء العلماء" وأكدت السلطات الصحية في البلاد أن عملية الموافقة على لقاح محتمل ستقوم على النتائج العلمية.

وحيال الجدل المتصاعد سعى مديري تسع شركات تطور لقاحات في الولايات المتحدة لطمأنة الرأي العام من خلال توقيع تعهد مشترك بالالتزام بنتائج التجارب السريرية قبل منح ترخيص.