"نورت الحساب".. شاعر إماراتي يحتفي بمتحدث الجيش الإسرائيلي

وكتب الشاعر الإماراتي حمد البلوشي تغريدة قال فيها "مرحبا مليون.. نورت الحساب أفيخاي أدرعي.. شالوم".

وردّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تغريدة حمد البلوشي، بالقول: "تشرفت بمتابعتك أيها الصديق العزيز".

وتفاعل مغردون مع تغريدة البلوشي، وسط استهجان ما أسموه "صهيونية العرب"، فيما طالبه أحد المتابعين بحذف تغريدة سابقة له عن اليهود، بعد العلاقة المستجدة مع أفيخاي.

وكتب، أحمد حسن عامر" اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. أفيخاي بقي صديق.. طب نلطم.. مازلتم دولة احتلال لن نعترف بكم حتى الرجوع إلى حدود 1967″.

تشرفت بمتابعتك أيها الصديق العزيز https://t.co/Sbo2Nrffsx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 8, 2020

التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

احلى بلوك للصهيانة و اتباعهم — Abo yousef (@ahmedelshafee10) September 8, 2020

ورفضت الفلسطينيون اتفاق الإمارات مع إسرائيل ونددوا به، واعتبرت الفصائل والقيادة الفلسطينية، أن التطبيع خيانة للقضية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

https://twitter.com/ahmedamer137/status/1303203898946093056?ref_src=twsrc%5Etfw

ويطالب الفلسطينيون أن ترتكز أي عملية تطبيع مع إسرائيل على مبدأ الأرض مقابل السلام، المنصوص عليها في المبادرة العربية، وليس على قاعدة السلام مقابل السلام، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.