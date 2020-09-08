مفاجأة توم كروز.. لقطات مسربة من فيلم "المهمة المستحيلة 7" (فيديو)

وأكد مخرج الفيلم كريستوفر ماكواري الخبر على صفحته بموقع إنستغرام، حيث شارك صورة لمنحدر عملاق وسط قمم لجبال ثلجية، وعلق على الصورة قائلا "تصوير اليوم الأول من فيلم المهم المستحيلة الجزء السابع".

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y — zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

وشوهد توم كروز يوم الأحد الماضي أثناء تصويره لمشاهد من الفيلم المنتظر في النرويج، حيث طار الممثل البالغ من العمر 58 عامًا في الهواء وقفز من منحدر ضخم على متن دراجة نارية من على قمة أحد الجبال.

وبعد فترة وجيزة من القفز في الهواء، تخلى نجم هوليوود عن الدراجة النارية، مما سمح لها بالسقوط على الأرض بينما واصل نزوله في مظلة.

وكان قد تم تصوير كروز وهو يصور حيلة مماثلة في المملكة المتحدة الشهر الماضي، والتي قدرت تكلفتها بـمليوني جنيه إسترليني.

https://twitter.com/BeingKingSnow/status/1302899496817504259?ref_src=twsrc%5Etfw

ومن أجل تجنب المزيد من التأخير في السفر بسبب فيروس كورونا، قالت وسائل إعلام أجنبية إن كروز استأجر سفينة سياحية بقيمة 500 ألف جنيه استرليني لممثلي الفيلم وطاقمه.

ومن المتوقع أن يتم إصدار الفيلم يوم 23 فبراير/شباط 2021.