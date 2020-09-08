البث الحي
سياسة

مفاجأة توم كروز.. لقطات مسربة من فيلم "المهمة المستحيلة 7" (فيديو)

الممثل الأمريكي توم كروز
الممثل الأمريكي توم كروز
8/9/2020

وأكد مخرج الفيلم كريستوفر ماكواري الخبر على صفحته بموقع إنستغرام، حيث شارك صورة لمنحدر عملاق وسط قمم لجبال ثلجية، وعلق على الصورة قائلا "تصوير اليوم الأول من فيلم المهم المستحيلة الجزء السابع".

وشوهد توم كروز يوم الأحد الماضي أثناء تصويره لمشاهد من الفيلم المنتظر في النرويج، حيث طار الممثل البالغ من العمر 58 عامًا في الهواء وقفز من منحدر ضخم على متن دراجة نارية من على قمة أحد الجبال.

وبعد فترة وجيزة من القفز في الهواء، تخلى نجم هوليوود عن الدراجة النارية، مما سمح لها بالسقوط على الأرض بينما واصل نزوله في مظلة.

وكان قد تم تصوير كروز وهو يصور حيلة مماثلة في المملكة المتحدة الشهر الماضي، والتي قدرت تكلفتها بـمليوني جنيه إسترليني.

https://twitter.com/BeingKingSnow/status/1302899496817504259?ref_src=twsrc%5Etfw

ومن أجل تجنب المزيد من التأخير في السفر بسبب فيروس كورونا، قالت وسائل إعلام أجنبية إن كروز استأجر سفينة سياحية بقيمة 500 ألف جنيه استرليني لممثلي الفيلم وطاقمه.

ومن المتوقع أن يتم إصدار الفيلم يوم 23 فبراير/شباط 2021.

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين