"مش عايزينك ونازل 20 سبتمبر".. دعوات تواصل الصدارة للثورة ضد السيسي

وآخر هذه الوسوم المتصدرة وسم (#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر) يدعو للتظاهر يوم 20 من سبتمبر/أيلول الجاري عقب الدعوة التي أطلقها المقاول ورجل الأعمال المصري محمد علي مساء السبت الماضي.

خد مفاتيح سجنك وياك واتركلي وطنى وطنى غير وطنك #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر pic.twitter.com/P9ac1x87rs — Mohamed Elsayed (@Mohamed25664297) September 8, 2020

وتأتي هذه الدعوة في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للرئيس المصري هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

وإذا قيل لهم لا تفسدوا ف الارض قالو بل إنما نحن مصلحون…

هيا دي الي مكنتوش عايزينها زي سوريا والعراق.. حسبنا الله ونعم الوكيل#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر pic.twitter.com/AC6zwc6KDy — 🖤🖤🖤 (@Mostafa92421694) September 8, 2020

ومن أبرز الوسوم التي تصدرت موقع تويتر ضد السيسي أيضا "#انزل_20_سبتمبر"، و"#مش_عايزينك"، و"مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك"، و"اغضب_يا_مصري".

https://twitter.com/AhmedMo21494023/status/1303435163607629826?ref_src=twsrc%5Etfw

وعبر مغردون كثر من خلال الوسوم عن استعدادهم للنزول للتظاهر ضد الرئيس السيسي، كما شارك بعضهم صورا ترجع لثورة 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

https://twitter.com/Mostafa46800782/status/1303313322956197889?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان قد تظاهر عددا كبير من المصريين في حي المنيب بالجيزة أمس منددين بعنف الشرطة عقب مقتل شاب على يد قوات الأمن بحسب رواية الأهالي، حيث تعالت أصوات المتظاهرين بهتاف "الداخلية بلطجية" الذي يذكّر بثورة يناير.

انها ليست سوريا ولا فلسطين انها مصر يا ساده اللهم ما ملجأ الا إليك 🤲#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر pic.twitter.com/HcPXWxaFA6 — Romeo (@Romeo10433242) September 8, 2020

ومساء السبت الماضي، دعا محمد علي المصريين لإنقاذ البلاد من حكم السيسي، وطالبهم بالنزول إلى الميادين العامة يوم 20 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وأطلق عليها "ثورة شعب" عانى من القهر والظلم.

https://twitter.com/VettoAdel/status/1303313116219019264?ref_src=twsrc%5Etfw

وأكد "علي" أن قوة المصريين تكمن في وحدتهم، داعيًا جميع أطياف الشعب بتوحيد الصفوف على قلب رجل واحد لإنقاذ البلاد.

الكلام مبقاش بيفيد

مع المطبلاتيه والعبيد

البلدكل يوم في النازل

ومفيش أمل جديد#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر#مش_عايزينك #الشعب_يريد_إسقاط_النظام — محمدالرشيدي (@MRashedy333) September 9, 2020

وقوبلت دعوة محمد علي باستجابة واسعة تردد صداها إلكترونيًا، بكثير من التفاعلات ضد السيسي وأخرى داعمة لخطوة الاحتجاجات والاستعداد للمشاركة، كما ظهرت ردود فعل متباينة من بعض الناشطين.

ارحل يعني امشي ياللي مبتفهمشي قريبا يارب تعود الينا هذه الروح والهتافات الجميله وتتوج بالنصر ع الظلم ونشوف بلدنا زي الدول المتقدمة اللهم ثورة#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر pic.twitter.com/y6N3f9mMlq — بالقرآن نحيا (@UMy4iIrxKCPvBV5) September 8, 2020

الجرافة إللى بتهد بيتك اليوم هى نفسها إللى هدت بيوت أهالى سيناء بالأمس هى نفسها إللى جرفت جثث شهداء ومصابى رابعة من قبل والقادم أعظم إنه حق الدماء 😓

ألا إن نصر الله قريب 🤚#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر pic.twitter.com/Chevto5az0 — فيلسوف تايه🚶ف الشوارع 🔍 (@MarcoAlZamalkaw) September 8, 2020

حولت مصر من ام الدنيا الى قهرالدنيا وذل الدنيا وظلم الدنيا

وحطمت ارواح شبابها وسجنت فرحة فلو كان عندك ذره من دم اللبني آدمين اسمعنا وطبق #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر — الـعـجـمـي العربي الأعرابـي (@ALA3RAPY) September 8, 2020

https://twitter.com/DuaAbdelhakim/status/1303303310632464384?ref_src=twsrc%5Etfw