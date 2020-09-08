شركة صينية تجرّب لقاح كورونا على موظفيها وأسرهم

وأوضح المتحدث باسم الشركة بيتشينغ لوي في تصريح صحفي، الثلاثاء، أنه تم تقديم اللقاح الجديد بشكل طوعي إلى نحو 3 آلاف من موظفي الشركة وأسرهم.

وأكد أن التجارب السريرية للقاح "كورونا فاك" المطور من قبل "سينوفاك بيوتك" في المرحلة الثالثة متواصلة.

وقال المدير العام للشركة ويدونغ ين أن طرح اللقاح على الأسواق العالمية يعتمد على نتائج تجارب المرحلة الأخيرة.

وشدد على أنهم ينتظرون استكمال مرحلة المصادقة على اللقاح بنهاية العام، مضيفًا:" اللقاح سيمنع الأوبئة المتكررة في موسمي الخريف والشتاء المقبلين".

وفي أبريل/ نيسان الماضي صدّق مجلس الدولة الصيني، على بدء تجارب سريرية للقاحين جديدين ضد فيروس كورونا تم تطويرهما بالتعاون بين شركة "سينوفاك بيوتك"، ومعهد المنتجات البيولوجية في ووهان، التابع للمجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).