شركات تتعهد بالتزام أعلى درجات الدقة في تطوير لقاح "كوفيد-19"

وتعهد الرؤساء التنفيذيون لشركات "أسترازينيكا" و"بايونتك" و"غلاكسوسميثكلاين" و"جونسون أند جونسون" و"ميرك شارب أند دوم" و"مودرنا" و"نوفافاكس" و"فايزر" و"سانوفي" في بيان مشترك: "بإعادة تأكيد التزامنا الثابت بتطوير واختبار لقاحات محتملة ضد كوفيد-19 وفقا للمعايير الأخلاقية العالية والمبادئ العلمية الصارمة".

كما تعهدت الشركات "بألا تتقدم بطلب ترخيص، أو طلب ترخيص عاجل، إلا بعد إثبات سلامة وفعالية اللقاح في سياق تجربة إكلينيكية من المرحلة 3 صُممت ونُفذت من أجل تلبية الشروط التي وضعتها السلطات الناظمة مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

ويأتي البيان في رد ضمني على المخاوف التي تم التعبير عنها في الولايات المتحدة بشأن ضغط قد يمارسه دونالد ترمب للتصريح بتداول لقاح قبل الانتخابات الرئاسية.

وعبر خبراء ومسؤولي صحة سابقين في الولايات المتحدة عن مخاوف بشأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بعد أن سمحت بصفة طارئة وعلى الرغم من عدم وجود أدلة صارمة، باستخدام دواءين ضد كوفيد-19 هما الهيدروكسي كلوروكين (وقد ألغي الإذن لاحقا) وبلازما دم من مرضى متعافين، وكلاهما روج لهما دونالد ترمب.

واتهم المرشح الديموقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن الرئيس ترمب مؤخرا بـ"تقويض ثقة الجمهور" من خلال الحديث عن احتمال طرح لقاح قبل انتخابات الرئاسة المقررة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وتعهد رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باتباع نهج علمي بحت للحكم على فعالية أي لقاح.

وفي الولايات المتحدة، تشرف لجان تضم خبراء مستقلين على التجارب الإكلينيكية التي أحرزت تقدما جيدا على لقاحات "مودرنا" و"فايزر"، والتي تريد السلطات الصحية اعتماد نظام توزيع لها بحلول بداية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وتعتمد إدارة الغذاء والدواء من الناحية النظرية على هذه اللجان المستقلة، وعلى مصنعي اللقاحات، الذين يجب عليهم تقديم طلب للحصول على إذن للتسويق.

ولا يتوقع أنطوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية أن تصدر نتائج التجارب الإكلينيكية قبل الشهرين الأخيرين من العام الجاري.

وقال منصف السلاوي كبير العلماء المشرف على العملية التي يديرها البيت الأبيض لإيجاد لقاحات، للإذاعة الأمريكية، إنه "من المستبعد إلى حد كبير، ولكن ليس من المستحيل" أن تسفر التجارب عن نتائج قبل الانتخابات.