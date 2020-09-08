دعوات لوقف متابعة "تيك توك" بعد انتشار فيديو لعملية انتحار

ونصحت كيرا بندرغاست الرئيسية التنفيذية لشركة "سايف أون سوشل" المتخصصة في الأمن الإلكتروني الأهل بمنع أطفالهم من استخدام "تيك توك" في الأيام المقبلة إلى أن تزال كل المقاطع المصورة المعنية بهذه المسألة.

وكتبت عبر فيسبوك "يجري مشاركة هذا المضمون على نطاق واسع، لذا نريد أن نقلل الأضرار بالحد الأقصى".

ولفتت بندرغاست إلى أن الفيديو المذكور يجري تحميله خصوصا على "تيك توك" من خلال مقطع مموه يظهر صور هررة صغيرة.

وحذر تطبيق "تيك توك"، الرائج بقوة لدى المراهقين، المستخدمين خصوصا أهالي الأطفال على الشبكة بشأن صور تظهر انتحارا أُدخلت بشكل مبطن إلى تسجيلات مصورة منتشرة عبر الخدمة.

وتظهر هذه الصور أمريكيا ينهي حياته خلال بث مباشر على "فيسبوك". وجرى تحميلها على منصات إلكترونية عدة كما أضيفت أحيانا إلى مقاطع فيديو تتناول مواضيع أخرى.

وكتبت "تيك توك" عبر تويتر "ندرك أن مقاطع مصورة عن عملية انتحار بثت مباشرة عبر فيسبوك تنتشر أخيرا على منصات أخرى منها تيك توك".

وأشارت منصة مقاطع الفيديو القصيرة إلى أن أنظمتها ترصد وتبلغ تلقائيا عن المقاطع المصورة المعنية بهذا الأمر.

وقالت تيك توك إنها "تزيل المضامين وتقصي الحسابات التي تحاول تكرارا تحميل المقاطع المصورة، ونحن ممتنون لأعضاء مجتمعنا الذين أبلغوا عن هذه المحتويات ونصحوا آخرين بعدم مشاهدتها أو الاهتمام بهذه الفيديوهات أو مشاركتها على أي منصة، احتراما للشخص المعني وذويه".

وتتيح "تيك توك" الرائجة بقوة لدى الأطفال والمراهقين، خصوصا ظهور مقاطع فيديو على صفحات المستخدمين من دون الحاجة لأن يكونوا من المتابعين لها.