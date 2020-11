حرائق كاليفورنيا تلتهم مساحة غير مسبوقة منذ 33 سنة (فيديو)

وتعد هذه المساحة من الأراضي المحترقة غير مسبوقة منذ 33 عاماً.

Today’s satellite loop over California. Continuing to see an enormous amount of smoke from the #CreekFire in Fresno County. #ElDoradoFire and #ValleyFire burning in SoCal. Fires burning in Mendocino County to the north. https://t.co/EaSCC1y64F pic.twitter.com/1oxzWGPtRW — Drew Tuma (@DrewTumaABC7) September 7, 2020

وقالت لين تولماتشوف المتحدّثة باسم فرق الإطفاء إنّ "هذه أول مرة منذ 33 عاماً نتخطّى فيها مليوني فدّان (8 آلاف كلم مربّع). هذا رقم قياسي حتماً. ونحن ما زلنا بعيدين عن نهاية موسم الحرائق".

Updating this thread with last visible satellite frames before sunset. A truly stunning perspective, w/massive wind-driven fires & large dust storm in Washington/Oregon, & vast extent of wildfire smoke extending continuously from California to Kansas. Wow. #CAwx #ORwx #WAwx #COwx https://t.co/iYP0eclCQ0 pic.twitter.com/bR48yTNerj — Daniel Swain (@Weather_West) September 8, 2020

ووفقاً لفرق الإطفاء فإنّ أكثر من 14ألف و100عنصر كانوا عصر الإثنين يكافحون لإخماد 24 حريق غابات مستعراً في أرجاء الولاية.

Officials in California said that a smoke-generating pyrotechnic device used at a ‘gender-reveal party’ was behind one of several fires raging throughout the state https://t.co/PRycRZvnhZ pic.twitter.com/a3XEn1uYxA — Reuters (@Reuters) September 7, 2020

ولقي ما لا يقلّ عن 7 أشخاص مصرعهم هذا العام نتيجة الحرائق في الولاية في حين تضرّر أو دمّر حوالي 3800 مبنى، وفقاً للمصدر نفسه.

8AM: This was our view driving towards Huntington Lake. The #CreekFire is burning at 78,000+ acres and 0% containment. #CaliforniaFires pic.twitter.com/HsIeHd1LAW — Michael Ikahihifo (@Mike_Ikahihifo) September 7, 2020

وأمرت السلطات سكّان العديد من المناطق الواقعة في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم والاحتماء من النيران، في حين أجلت مروحيات عسكرية أكثر من 200 شخص من منازلهم في شمال الولاية لإنقاذهم من حريق اندلع قرب مدينة فريسنو وينتشر بسرعة.