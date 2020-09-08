توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي بعد أسبوع في البيت الأبيض

وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرأس الوفد الإسرائيلي فيما يترأس وزير الخارجية عبد الله بن زايد الوفد الإماراتي.

البيت الأبيض: بنيامين نتنياهو سيرأس الوفد الإسرائيلي ووزير الخارجية عبد الله بن زايد سيرأس الوفد الإماراتي خلال مراسم توقيع اتفاق السلام في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) September 8, 2020

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيستضيف حفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سيرأسان الوفدين في الحفل.

وكتب نتنياهو عبر حسابه على تويتر: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام بالبيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".

أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس ترمب للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 8, 2020

وأكد حساب "إسرائيل بالعربية" موعد التوقيع بتغريدة على تويتر.

تم تحديد موعد لتوقيع اتفاق السلام: ستقام مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل في 15 أيلول/سبتمبر في البيت الأبيض. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في المراسم التاريخية"🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/Q6oHNThoKV — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 8, 2020

وقال ترمب ومسؤولون آخرون في إدارته إنهم يتوقعون أن تحذو دول أخرى حذو الإمارات في الاعتراف بإسرائيل.

واقترح ترمب خطة سلام، والتي عرفت بخطة القرن، في يناير/ كانون الثاني الماضي، انحازت للإسرائيليين بشدة ورفضها الفلسطينيون.

وأعلن الرئيس الأمريكي في 13 من أغسطس/آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع واعتبرته القيادة والفصائل الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

و قال مسؤولون إن الاتفاق جاء عقب محادثات استغرقت 18 شهرا.

وقام وفد أمريكي إسرائيلي مشترك برئاسة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره، بزيارة إلى أبوظبي أجرى خلالها مباحثات مع الجانب الإماراتي في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.