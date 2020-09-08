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سياسة

توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي بعد أسبوع في البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (وسط) أعلن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي"
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (وسط) أعلن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي"
8/9/2020

وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرأس الوفد الإسرائيلي فيما يترأس وزير الخارجية عبد الله بن زايد الوفد الإماراتي.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيستضيف حفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سيرأسان الوفدين في الحفل.

وكتب نتنياهو عبر حسابه على تويتر: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام بالبيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".

وأكد حساب "إسرائيل بالعربية" موعد التوقيع بتغريدة على تويتر.

وقال ترمب ومسؤولون آخرون في إدارته إنهم يتوقعون أن تحذو دول أخرى حذو الإمارات في الاعتراف بإسرائيل.

واقترح ترمب خطة سلام، والتي عرفت بخطة القرن، في يناير/ كانون الثاني الماضي، انحازت للإسرائيليين بشدة ورفضها الفلسطينيون.

وأعلن الرئيس الأمريكي في 13 من أغسطس/آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع واعتبرته القيادة والفصائل الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

و قال مسؤولون إن الاتفاق جاء عقب محادثات استغرقت 18 شهرا.

وقام وفد أمريكي إسرائيلي مشترك برئاسة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره، بزيارة إلى أبوظبي أجرى خلالها مباحثات مع الجانب الإماراتي في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.

المصدر : وكالات
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