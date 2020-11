تركيا تنتقد الحكم السعودي بقضية خاشقجي.. وكالامار: محاكاة هزلية للعدالة

واعتبرت تركيا أنّ القرار الذي أصدرته محكمة سعودية أمس الإثنين وألغت بموجبه خمسة أحكام بالإعدام كانت قد صدرت في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018 هو أدنى من التوقعات.

We still don’t know what happened to Khashoggi’s body, who wanted him dead or if there were local collaborators – which casts doubt on the credibility of the legal proceedings in KSA.

We urge the Saudi authorities to cooperate with the ongoing murder investigation in Turkey.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 7, 2020