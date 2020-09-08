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سياسة|تركيا

القبض على زعيم تنظيم الدولة في ديار بكر بتركيا

قوات أمن تركية
قوات أمن تركية
8/9/2020

وقالت وكالة الأناضول إن المسؤول يدعى "نهاد طوران"، وصادر بحقه مذكرة بحث بتهمة انتمائه لتنظيم مسلح.

وأضافت أنه سبق أن صدر بحق طوران حكم بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر.

اتهمت السلطات التركية أوزدن بالتخطيط لشن هجمات على أماكن سياحية وسياسيين

 

وأعلنت تركيا بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري القبض على زعيم تنظيم الدولة في البلاد.

وذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنه تم اعتقال زعيم تنظيم الدولة في البلاد، وهو تركي يدعى "محمود أوزدن"، في أضنة جنوب البلاد.

وقال إنه تم ضبط مخططات بحوزة أوزدن لشن هجمات ضد زعماء سياسيين وأماكن سياحية.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن عدة هجمات في عامي 2015 و2016.

وتبنى التنظيم بشكل خاص الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول الذي أودى في ليلة رأس السنة 2017 بحياة 39 شخصا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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